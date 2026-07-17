Nam NSƯT đình đám từ Mỹ về, đứng trước mộ Vũ Linh nói một điều

"Hôm nay em mãn nguyện rồi. Ra đây thắp hương được cho anh Năm Vũ Linh xong em cũng nhẹ lòng" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã tới thăm mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh ở Nghĩa trang nghệ sĩ tại Bình Dương. Kim Tiểu Long chuẩn bị đồ cúng lễ đầy đủ và chỉn chu, cho thấy lòng kính trọng của anh dành cho đàn anh.

Sau khi bày biện lễ cúng xong, Kim Tiểu Long nói: "Để em khui miếng bia nhấp môi uống cùng anh Năm cho anh Năm vui, bầu bạn. Hôm nay em mãn nguyện rồi. Ra đây thắp hương được cho anh Năm Vũ Linh xong em cũng nhẹ lòng".

Kim Tiểu Long tại mộ Vũ Linh

Tiếp đó, Kim Tiểu Long tiến tới gần bia mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh, lấy tay sờ lên bia mộ rồi lại sờ lên người mình để xin vía. Anh nói: "Anh Năm cho em xin chút vía, lấy vía anh để ca hay như anh".

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ: "Hồi đó tôi bị anh Năm mắng nhiều lắm vì đóng chưa được hay, chưa được xúc động. Có lần tôi với anh Năm đóng vai cha con. Tôi bị mắng quá trời nên ghét quá liền giả vờ diễn rồi nhảy đu lên người anh, làm anh ấy suýt té ngã vì tôi bự con còn anh Vũ Linh nhỏ con.

Nói vậy chứ nhờ anh Năm mắng mà tôi nên người. Phải thương thì anh Năm mới la mắng và sau này đều thành công, nổi tiếng hết.

Tôi nhớ hồi mới lên Sài Gòn, tôi còn chưa được đi diễn nhiều, đang làm tại Quán nghệ sĩ. Một ngày nọ anh Vũ Linh tới Quán nghệ sĩ uống nước, thấy tôi liền lại hỏi: Mày đóng được video cải lương không?

Tôi nghe xong rụng rời tay chân vì thời đó video cải lương đang hoàng kim, ai được đóng là sẽ thành danh, phải ngôi sao lớn mới được đóng video cải lương. Tôi hỏi lại luôn: Anh nói giỡn hay nói thật vậy?

Anh Vũ Linh hỏi lại: Đóng vai con của Vũ Linh và Tài Linh mày chịu không?". Tôi thốt lên: "Trời ơi" vì không tin vào tai mình".

Mối quan hệ giữa NSƯT Kim Tiểu Long và cố NSƯT Vũ Linh là tình thầy trò, đồng nghiệp sâu sắc, được ví như ruột thịt trong giới cải lương. Thuở mới vào nghề, Kim Tiểu Long may mắn được "Ông hoàng cải lương" Vũ Linh phát hiện tài năng, tận tình chỉ dạy từng nét diễn, câu ca và nâng đỡ trên các sân khấu lớn.

Đối với Kim Tiểu Long, cố nghệ sĩ Vũ Linh không chỉ là một người thầy lớn mà còn là người cha tinh thần, người có ảnh hưởng quyết định đến tư duy nghệ thuật của anh. Cả hai từng có nhiều màn kết hợp ăn ý, tạo nên những vở diễn để đời phục vụ khán giả mộ điệu.