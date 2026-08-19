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Nam NSƯT đình đám nhắn vợ: "Em hạnh phúc và bình an vì có một chiến sĩ công an luôn bên cạnh"

PV
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Khoảnh khắc đời thường bên bà xã cùng lời nhắn đầy tự hào của nam NSND này nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, khán giả.

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19/8, nghệ sĩ Hồ Phong chia sẻ một khoảnh khắc bên vợ kèm lời nhắn khiến nhiều người chú ý. Nam nghệ sĩ viết: “Em có biết vì sao em hạnh phúc và bình an không? Vì em có một chiến sĩ Công an Nhân dân, luôn luôn bên cạnh em 19.8. Vì Nước quên thân, Vì Nhân dân phục vụ!”.

Trong ảnh, Hồ Phong và bà xã cùng xuất hiện bên nhau với vẻ gần gũi, tình cảm. Lời chia sẻ vừa thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời, vừa cho thấy niềm tự hào của nam nghệ sĩ về công việc trong ngành Công an Nhân dân.

NSƯT Hồ Phong đăng ảnh bên vợ và chúc mừng ngày truyền thống Công an Nhân dân

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. MC Thảo Vân viết: "Em chúc mừng anh chị ạ! Chúc anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ạ!" NSƯT Quách Thu Phương hài hước: "Chuẩn không phải chỉnh luôn. Chúc mừng ngày Thành lập Công an Nhân dân. Chúc mừng người anh Hồ Phong, người đồng nghiệp, người bạn đáng trân quý của bà già này ạ". Diễn viên Thanh Hương trêu đàn anh: "Thả thính ác chiến đấy ạ!", trong khi diễn viên Hoàng Xuân gửi lời: "Chúc mừng anh nhân ngày thành lập Công an Nhân dân ạ".

Hồ Phong sinh năm 1972, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đất và người, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo... Nam diễn viên thường được giao những nhân vật gai góc, phản diện, ông trùm hoặc giang hồ. 

Nghệ sĩ Hồ Phong là một chiến sĩ Công an Nhân dân mang quân hàm Trung tá

Hình ảnh đời thưởng của nam nghệ sĩ bên gia đình

Điều thú vị là ngoài đời, Hồ Phong lại là chiến sĩ công an mang quân hàm Trung tá, công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của lực lượng Công an Nhân dân. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Về gia đình, Hồ Phong có cuộc hôn nhân hơn 20 năm với bà xã Minh Dung, kém anh 7 tuổi và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Hai người có 4 con. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ anh may mắn có một gia đình hạnh phúc, các thành viên luôn thấu hiểu và ủng hộ công việc của mình.

Nam NSND đình đám làm "lễ tân gia" cho vợ mới mất, nhiều người xúc động

Tags

Hồ Phong

nam NSƯT

Công an nhân dân

sao Việt

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