Nam NSƯT bật khóc trên truyền hình

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Đại Nghĩa, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ và ca sĩ Phương Anh Bolero.



Em Khải Minh và bà Nguyễn Thị Hiền

Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Trần Khải Minh, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Khải Minh hiện là học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Cao Vân, sinh sống tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Em không có cha, nhiều năm nay phải sống nương nhờ nhà hàng xóm.

Mẹ của Minh là chị Trần Thị Phượng (sinh năm 1990) mắc bệnh lupus ban đỏ, hiện thuê trọ tại TP.HCM để thuận tiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sống cùng chị Phượng còn có bà ngoại và cậu ruột của Minh bị khuyết tật hai chân. Dù mắc bệnh bướu cổ, bà ngoại vẫn cùng con trai đi bán vé số hằng ngày để trang trải cuộc sống và chắt chiu gửi về quê một khoản nhỏ phụ giúp chi phí sinh hoạt cho Minh.

Suốt gần 10 năm điều trị xa nhà, mẹ Minh chưa một lần về thăm con vì sức khỏe yếu. Lần gần nhất hai mẹ con gặp nhau là khoảng hai năm trước khi Minh được bà ngoại đưa lên TP.HCM. Từ đó đến nay, em chỉ liên lạc với mẹ qua điện thoại và luôn lo sợ không còn cơ hội gặp lại.

Ở quê, Minh vẫn còn ông ngoại tuổi cao, sức yếu, làm nghề đi biển nên có khi vài tháng mới về nhà một lần. Hai người cậu khác của Minh hiện mắc bệnh lao, đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mọi chi phí chữa trị cho các con đều do ông ngoại gánh vác.

Thương hoàn cảnh của em, bà Nguyễn Thị Hiền – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ phường Bình Kiến đã nhận cưu mang, chăm sóc Khải Minh như con cháu trong nhà. Em gọi bà là "ngoại Hiền", luôn yêu thương và kính trọng như người thân ruột thịt. Không chỉ lo sinh hoạt, bà còn dạy em cách sống tử tế, định hướng để em trở thành người có ích.

Có lúc, thấy gia đình quá vất vả, Khai Minh từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm, nhưng được bà động viên nên tiếp tục đến trường.

MC Đại Nghĩa

Dù còn nhiều thiếu thốn, Minh vẫn nuôi ước mơ trở thành luật sư, mong có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Chứng kiến câu chuyện, MC Đại Nghĩa không kìm được nước mắt liền bật khóc nức nở. Anh bày tỏ sự kính trọng trước tấm lòng của bà Nguyễn Thị Hiền: "Có những câu chuyện khiến chúng ta rơi nước mắt vì đau lòng, nhưng cũng có những câu chuyện khiến ta rơi nước mắt vì ấm áp. Câu chuyện của 'ngoại Hiền' là một câu chuyện như thế.

Tôi đặc biệt cảm phục khi bà Hiền đã chăm sóc Minh suốt hơn 10 năm, một hành trình không dễ dàng".