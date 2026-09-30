Nam NSƯT 58 tuổi tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, sở hữu biệt thự 2 mặt tiền gần biển Đà Nẵng

Không gian sống của nam nghệ sĩ gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, góc nào cũng sang xịn.

NSƯT Hoàng Hải (SN 1968) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Nam nghệ sĩ có khả năng biến hóa đa dạng, từ những nhân vật chính diện, người đàn ông trụ cột gia đình đến các vai phản diện gai góc. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật nhiều dấu ấn, ngoài đời, NSƯT Hoàng Hải còn có cuộc sống gia đình viên mãn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi đáng chú ý tại Đà Nẵng. Căn biệt thự 2 tầng có thiết kế hiện đại, rộng rãi, nhiều mảng xanh, là nơi gia đình anh tận hưởng những phút giây thư thái, bình yên và cực chill.

Biệt thự 2 mặt tiền của NSƯT Hoàng Hải có thiết kế 2 tầng, sở hữu không gian rộng rãi và thoáng đãng. Cơ ngơi được khởi công vào giữa năm 2022, hoàn thiện vào đầu năm 2023, ngay sát thềm Tết Nguyên đán. Trên mạng xã hội, căn nhà thỉnh thoảng xuất hiện trong những video đời thường của nam nghệ sĩ, qua đó hé lộ phần nào không gian sống khang trang, hiện đại và cực chill. Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự đã gây ấn tượng với phong cách hiện đại, lấy tông xám làm màu chủ đạo, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa nhã nhặn. Bao quanh nhà là hệ cổng sắt màu đen kết hợp hàng rào cách điệu, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa trở thành điểm nhấn cho mặt tiền. Nhờ sở hữu vị trí 2 mặt tiền đắc địa, khu vực phía trước nhà có khoảng sân rộng, thoáng, tạo cảm giác thoải mái ngay từ lối vào.

Sở hữu không gian sống chill giữa thành phố biển, NSƯT Hoàng Hải cũng dành nhiều tâm huyết để đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ của căn nhà. Trong cơ ngơi rộng rãi, khu sân vườn gây ấn tượng với mảng xanh phủ quanh, từ thảm cỏ, những khóm hoa đến hàng loạt cây cảnh được chăm chút chỉn chu. Không chỉ tạo cảm giác xanh mát, khu vườn còn trở thành khoảng thư giãn riêng của nam nghệ sĩ. Hoàng Hải thường tự tay tưới cây, chăm chút từng góc nhỏ trong khuôn viên, tận hưởng nhịp sống chậm rãi và bình yên ngay tại nhà.

Bên trong biệt thự tiếp tục gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, đồng điệu với tổng thể kiến trúc bên ngoài. NSƯT Hoàng Hải lựa chọn thiết kế không gian mở, trong đó tầng 1 được bao quanh bởi hệ cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan xanh mát bên ngoài. Nhờ vậy, không gian sống luôn ngập tràn ánh sáng, mang đến cảm giác thoáng đãng và thư thái. Nội thất và cách bài trí cũng đi theo tinh thần hiện đại, tối giản nhưng không đơn điệu. Những món đồ được lựa chọn kỹ lưỡng, không quá cầu kỳ song vẫn tạo nên vẻ sang trọng, chỉn chu cho căn nhà. Đặc biệt, vợ chồng nam nghệ sĩ thường xuyên điểm xuyết không gian bằng những bình hoa tươi, giúp từng góc nhỏ thêm mềm mại, có sức sống và mang đến cảm giác ấm cúng cho tổ ấm.