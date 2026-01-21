Nam NSƯT 52 tuổi: "Đó là cái nghiệp của tôi"

Mới đây, chương trình Lời tự sự đã lên sóng với khách mời là NSƯT Kim Tiểu Long. Tại chương trình tuần này, anh đã chia sẻ về bản thân ở thởi điểm hiện tại.

Kim Tiểu Long nói: "Bây giờ, tôi có 3 từ để nói về mình, là nhân duyên, ấp ủ và an lành. Thói quen tôi luôn giữ khi lên sân khấu là sự chỉn chu. Tôi luôn đến trước giờ diễn để sửa soạn cho đẹp, chỉn chu về ngoại hình, trang phục. Đó là cách để tôn trọng khán giả và tạ ơn Tổ nghiệp.

Kim Tiểu Long

Là một nghệ sĩ cải lương thì luôn phải nhớ ơn Tổ nghiệp. Vì thế nên lúc nào bước ra sân khấu tôi cũng chắp tay tạ ơn Tổ nghiệp. Đó cũng là cách để tôi chuẩn bị tâm lý vững chắc, như vậy mới hát hay để phục vụ khán giả được. Dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng luôn phải cầu nguyện.

Giá trị hạnh phúc với tôi hiện tại rất đơn giản khi sáng ra ngủ dậy thấy khỏe là được. Sức khỏe là trên hết. Bất cứ khi nào thấy trong người có sức khỏe thì tôi mới làm việc nhiều năng lượng được.

Đi hát phải có sức khỏe mới hát hay được. Đó là điều hạnh phúc nhất với tôi. Khán giả thương mình thì mình phải có năng lượng để phục vụ lại khán giả. Cứ bước chân lên sân khấu được khán giả yêu thương là tôi hạnh phúc, từ đó có nhiều tâm trạng cống hiến.

Khi tôi hát hay, diễn đạt vai, được khán giả lên tặng hoa thì đó là điều tốt đẹp nhất của một người nghệ sĩ như tôi".

Về cơ duyên đến với cải lương, Kim Tiểu Long nói: "Cái nghề này là cái nghiệp của chính tôi. Từ khi 2, 3 tuổi tôi đã biết hát cải lương rồi. Tôi cứ nghe đài phát những bài tân cổ của các cô chú đi trước rồi ngấm vào máu lúc nào không biết.

Tôi nghĩ bản thân mình cũng có yếu tố trời sinh ra gắn liền với cải lương, ca hát. Tôi ở quê, đi mò cua bắt ốc, làm ruộng, tắm sông… đều ca cải lương. Vì thế nên tôi biết, đó là cái nghiệp của tôi.

Thời ba tôi còn trẻ cũng đi hát cải lương nên tôi thừa hưởng gen cải lương của ba. Mẹ sinh tôi ra đặt tên cho tôi cũng mang theo cái nghiệp này. Mẹ đặt tên tôi là Trương Hoàng Kép, có chữ "kép" trong cải lương. Đó là định mệnh của tôi từ khi sinh ra".