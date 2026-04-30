Nam NSND là "cây đa cây đề" của làng điện ảnh Việt, sống giản dị bên mỹ nhân đình đám ở tuổi nghỉ hưu

Tuổi 70 vẫn cống hiến cho nghệ thuật

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956, trưởng thành từ lớp Diễn viên khoá 2 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 1977, ông về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và nhận ngay tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phạm Văn Khoa.

Nam nghệ sĩ là một trong những gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn giàu chiều sâu nội tâm. Nhắc đến ông, người ta sẽ nhớ ngay đến những tác phẩm nổi tiếng như: Gia đình mình vui bất thình lình, Lối nhỏ vào đời, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân, Gió làng Kình, Ma làng....

NSND Bùi Bài Bình là "ông bố quốc dân" trong Gia đình mình vui bất thình lình.

Dù là Nghệ sĩ Nhân dân, có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, cuộc sống của Bùi Bài Bình lại không hào nhoáng. Ngoài đời, ông là một người đàn ông sống giản dị, khiêm nhường, yêu gia đình và coi trọng những giá trị tinh thần hơn vật chất.

NSND Bùi Bài Bình cho biết ở tuổi 70, ông được trời cho sức khỏe, vẫn đóng phim đều. Nghệ sĩ cũng chăm chỉ tập luyện để duy trì công việc. Những người thân quen của nam nghệ sĩ thường thấy ông đi xe máy dạo phố, đến các sự kiện nghệ thuật. NSND Bùi Bài Bình cho biết ông vẫn đóng những cảnh quay khó, bị đấm, đá, ngã xuống mương nước. Cách đây chục năm, ông tham gia phim Nhà tiên tri, tập cảnh cưỡi ngựa, mấy lần suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Bùi Bài Bình sống giản dị, khiêm nhường với mức lương hưu 6 triệu/tháng.

Liên tục tham gia phim hài, phim truyền hình nhưng NSND Bùi Bài Bình khẳng định ông không trông chờ có thu nhập cao nhờ việc đóng phim. Ở tuổi xế chiều, ông tận hưởng cuộc sống bình lặng sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Mỗi tháng, nam nghệ sĩ nhận mức lương hưu khoảng 6 triệu đồng từ hãng phim. Cuộc sống về già của ông đơn giản, đòi hỏi không cao nên không có nhu cầu tiêu nhiều tiền. Theo nghệ sĩ, việc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc, con cái đàng hoàng khiến ông hạnh phúc. "Thỉnh thoảng có một vai khán giả yêu thích là được", NSND Bùi Bài Bình nói.

Ông đóng phim từ năm 1975, khi mới 19 tuổi. Nghệ sĩ quan niệm diễn viên không nhất thiết phải có thời mà tuổi nào cũng có thể nổi tiếng. Ông nói cơ hội của nghề diễn có nhiều, bất kể già hay trẻ đều có thể tỏa sáng, quan trọng là có vai hay, phù hợp. Bước sang tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình vẫn mong có một vai hoàn chỉnh, gai góc. Ông luôn tham vọng tìm kiếm thêm vai diễn để đời.

Vai diễn để đời của NSND Bùi Bài Bình trong phim "Mùa ổi".

"Tôi làm nghề hơn 50 năm, đóng người tốt có, xấu có, bất hạnh có. Ngày xưa, để có một vai diễn rất khó khăn, tôi trân trọng lắm. Chúng tôi đều chăm chỉ, miệt mài, chí thú, quyết sống chết với nghề", nam nghệ sĩ nói.

Từ những năm 1980-1990, hầu như năm nào NSND Bùi Bài Bình cũng đóng một vai chính điện ảnh. Những năm gần đây ông xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn. Sau vai ông Toại trong Gia đình mình vui bất thình lình, khán giả đặt biệt danh cho ông là "ông bố quốc dân". Nam nghệ sĩ khiêm tốn cho rằng vì khán giả quý trọng nên ông có biệt danh, bản thân không dám tự nhận mình xuất sắc.

Hôn nhân hơn 4 thập kỷ bên mỹ nhân màn ảnh đình đám một thời

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, NSND Bùi Bài Bình còn được ngưỡng mộ vì có cuộc sống hôn nhân biên mãn bên NSƯT Ngọc Thu. Nghệ sĩ Ngọc Thu từng để lại ấn tượng sâu đậm thì hóa thân thành chị Út Tịch trong phim Mẹ vắng nhà. Một thời, bà là người đẹp Hà thành đình đám, có sự nghiệp điện ảnh đầy triển vọng.

Nghệ sĩ Ngọc Thu vang danh với vai chị Út Tịch trong bộ phim kinh điển "Mẹ vắng nhà".

Vợ chồng NSND Bùi Bài Bình bén duyên từ những năm tháng cùng học tại trường Điện ảnh. Cả hai kết hôn vào năm 1981 và đã đồng hành cùng nhau hơn 4 thập kỷ, vượt qua không ít khó khăn để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Họ có 2 người con trai, hiện một người làm ngân hàng, một người làm đạo diễn.

NSƯT Ngọc Thu vốn là người phụ nữ Hà Nội gốc, xuất thân trong gia đình khá giả. Thế nhưng khi kết hôn, bà chấp nhận lùi về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Bà là người quán xuyến gia đình, chăm lo con cái và quản lý tài chính suốt nhiều năm.

NSND Bùi Bài Bình và bà xã - diễn viên Ngọc Thu.

Chính NSND Bùi Bài Bình cũng thừa nhận, mọi thành công trong sự nghiệp của ông đều có bóng dáng của vợ. Có thời điểm khi sự nghiệp chưa có bước đột phá, ông từng nghĩ đến việc bỏ nghề để kinh doanh, nhưng chính những giọt nước mắt và sự động viên của vợ đã giữ ông ở lại với nghệ thuật.

Gia đình của NSND Bùi Bài Bình hiện gồm ba thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà 4 tầng rộng gần 100m2 tại phố Giáp Nhị. Không gian này không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm gia đình qua nhiều năm tháng.

Cuộc sống thường ngày của nam nghệ sĩ rất giản dị. Ông dậy sớm, ăn sáng và uống cà phê tự pha tại nhà cùng vợ con. Những buổi chiều rảnh rỗi, ông thường gặp gỡ bạn bè, thưởng thức bia hơi vỉa hè.

Ngoài ra, NSND Bùi Bài Bình còn dành thời gian chăm sóc thú cưng như chó và chim cảnh. Tiếng chim cu gáy hay sự quấn quýt của chú chó nhỏ trở thành niềm vui giản dị, giúp không khí gia đình của ông thêm ấm áp.

Vợ chồng NSND Bùi Bài Bình trong đám cưới của con trai.

Ở tuổi xế chiều, khi vật chất không còn là mục tiêu lớn nhất, NSND Bùi Bài Bình hài lòng với những gì mình đang có. Ông có một mái ấm đủ đầy tiếng cười, người vợ tận tụy, các con khôn lớn, trưởng thành, kinh tế đủ tiêu dùng, không thiếu thốn gì.