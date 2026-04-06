Nam NSND 74 tuổi, 3 đời vợ lên tiếng về thông tin nhập viện vì không được cưới vợ mới

Đầu năm 2026, đạo diễn Trần Bình Trọng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bố anh là NSND Trần Nhượng phải nhập viện nhưng không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe. Khi nhiều người vào hỏi thăm, nam đạo diễn hài hước trả lời: “Đòi lấy vợ nhưng anh chưa duyệt nên dỗi”; “Đòi đi bước nữa” hay “Anh không cho lấy vợ nên dỗi”...

Những chia sẻ mang tính trêu đùa này nhanh chóng bị một số trang mạng diễn giải sai lệch, khiến dư luận hiểu nhầm rằng NSND Trần Nhượng “giả vờ ốm” để được cưới vợ mới.

NSND Trần Nhượng nhập viện hồi đầu năm vì tai biến nhẹ.

Tại một sự kiện mới đây, khi được hỏi về thông tin nói trên, NSND Trần Nhượng đã thẳng thắn lên tiếng. Ông cho biết thời điểm đó bản thân bị tai biến nhẹ, không phải như những lời đồn thổi.

“Bình Trọng là dân hài nên hay tếu táo. Thỉnh thoảng nó trêu đùa bố vậy thôi. Thực ra lúc đó tôi bị tai biến nhẹ nhưng tình hình đã ổn. Tôi ra viện hôm trước thì hôm sau đã đi Ninh Bình làm việc luôn. Hôm đó vẫn phải có người dìu nhưng tôi vẫn làm việc bình thường”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao không dành thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, NSND Trần Nhượng cho biết ông không hề bất chấp bản thân mà chỉ cố gắng hoàn thành những công việc đã lên kế hoạch từ trước.

“Có những công việc đã sắp xếp sẵn rồi nên mình không thể bỏ được. Tôi không bất chấp, chỉ là cảm thấy sức khỏe vẫn cho phép thì tiếp tục làm việc”, ông nói.

Trước câu hỏi về việc có ý định “đi bước nữa” ở tuổi ngoài 70, NSND Trần Nhượng khéo léo từ chối chia sẻ sâu về đời tư. Ông cho biết hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Ông ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng với phong cách diễn xuất chân thực, giàu chiều sâu, đặc biệt là các vai chính diện và hình tượng người lính, người cán bộ.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình quen thuộc, được khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSND Trần Nhượng còn từng đảm nhận vai trò quản lý, góp phần đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Về đời tư, NSND Trần Nhượng khá lận đận. Theo Vietnamnet, ông trải qua 3 lần hôn nhân. Hôn nhân đầu tiên của nam nghệ sĩ vào năm ông 21 tuổi và kéo dài 22 năm. Trái ngọt là 3 người con ra đời trong đó có đạo diễn, nghệ sĩ Trần Bình Trọng.

Sau này, NSND Trần Nhượng tái hôn với một doanh nhân kém 23 tuổi cũng từng đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi có 1 con chung và chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" vào năm 2019 sau 9 năm chung sống. Về người vợ thứ 3, NSND Trần Nhượng kín tiếng chưa từng chia sẻ.