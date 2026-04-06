Nhan sắc thời trẻ người phụ nữ khiến nam NSND là Cục trưởng si mê suốt nhiều năm

Mới đây, bà xã Cục trưởng Xuân Bắc - chị Nguyễn Hồng Nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thời thanh xuân, hé lộ nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút thời trẻ.

Trong status đầu tiên, vợ Xuân Bắc đăng bức ảnh diện váy hai dây, khoe vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn với gương mặt thanh tú và thần thái tự nhiên. Đi kèm là dòng trạng thái đầy hoài niệm: "Ngày còn đang yêu anh Xuân Bắc" .

Hình ảnh thời trẻ của vợ Xuân Bắc.

Ở status khác, bà xã nam nghệ sĩ đăng tải loạt hình ảnh tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch Trường Trần Phú vào những năm 2000. Theo hình ảnh ghi lại, cô đã xuất sắc giành giải Nhất. Đình kèm hình ảnh là chia sẻ hài hước: "Hôm nay là ngày ăn mày quá khứ".

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật của vợ NSND Xuân Bắc thời trẻ. Sở hữu đường nét hài hòa, vóc dáng cân đối và phong thái tự tin, cô được nhận xét không hề thua kém bất kỳ hot girl hay mỹ nhân nào ở thời điểm đó. Chính vẻ đẹp nền nã nhưng cuốn hút ấy được cho là đã "ghi điểm" với Xuân Bắc ngay từ những lần đầu gặp gỡ.

Ít ai biết, Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1982 tại Hà Nội từng theo học nghệ thuật và có thời gian tham gia diễn xuất. Cô và Xuân Bắc quen nhau trong môi trường sân khấu khi cả hai còn là những gương mặt trẻ đang trên hành trình khẳng định tên tuổi. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2006 trong một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng.

Trải qua gần hai thập kỷ hôn nhân, tổ ấm của họ vẫn luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi sự bền chặt và kín tiếng. Nguyễn Hồng Nhung là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Vợ chồng Xuân Bắc gắn bó hạnh phúc tròn 2 thập kỷ.

Về phía Xuân Bắc, anh sinh năm 1976 là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Gặp nhau cuối tuần , Gặp nhau cuối năm . Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Dù đảm đương nhiều vai trò và lịch trình bận rộn, nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ anh luôn giữ thói quen về nhà ăn cơm với gia đình. Thậm chí, có những ngày làm việc muộn đến nửa đêm, Xuân Bắc vẫn trở về để thưởng thức bữa cơm do vợ nấu – một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự trân trọng tổ ấm và tình cảm bền bỉ dành cho người bạn đời.

Từ nhan sắc thời trẻ nổi bật đến cuộc sống hôn nhân giản dị nhưng gắn bó, Nguyễn Hồng Nhung không chỉ là người phụ nữ khiến Xuân Bắc si mê mà còn là điểm tựa vững chắc phía sau ánh hào quang của nam nghệ sĩ suốt nhiều năm qua.