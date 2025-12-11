Trong suy nghĩ của không ít người, 35 tuổi giống như một "nút thắt" trong sự nghiệp. Không ít công ty mang tâm lý ngầm thiên vị tuổi tác, cho rằng nhân sự sau 35 tuổi sẽ thiếu sức bật, thiếu sáng tạo và khó bắt nhịp với tốc độ làm việc cao. Vì thế, một khi mất việc, hành trình tìm lại cơ hội mới thường gian nan hơn rất nhiều.

Anh Lục - nhân viên kỹ thuật tại một công ty thương mại điện tử ở Trung Quốc đã rơi đúng vào tình huống ấy. Anh đã gắn bó với công ty 7 năm, nhiều lần nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc. Nhưng đúng ngày sinh nhật tuổi 35, công ty đột ngột thông báo cắt giảm nhân sự và anh Lục nằm trong danh sách này. Khoản bồi thường cho anh tương đối cao, nhưng với vai trò trụ cột gia đình, phải chăm lo cha mẹ già và con còn nhỏ, anh Lục không thể và cũng không dám nghỉ ngơi.

Mất việc đột ngột khiến anh Lục phải nhanh chóng tìm kiếm lối đi mới

Ngay lập tức, anh bắt tay vào chỉnh sửa lại hồ sơ xin việc. Anh liệt kê chi tiết thành tích công việc mình từng làm, các giải thưởng đã nhận cũng như kỹ năng chuyên môn suốt 7 năm qua. ânh hy vọng kinh nghiệm vững chắc và năng lực vượt trội sẽ giúp anh nhanh chóng tìm được bến đỗ mới ưng ý.

Thế nhưng, sau khi gần một trăm CV được gửi đi, anh Lục rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng và bất lực. Ngoại trừ vài thư email phản hồi tự động, không có bất kỳ công ty nào chủ động liên hệ bày tỏ ý định phỏng vấn. Điều này khiến anh Lục bắt đầu nghi ngờ: "Có thật là mình đã quá già để làm những công việc tử tế? Ngay cả vị trí kỹ thuật cũng không ai chấp nhận, con đường sự nghiệp của mình đã bị chặn đứng rồi chăng?".

Trong lúc gần như tuyệt vọng, anh Lục quyết định thử một thay đổi tưởng chừng "ngược đời": Thứ nhất, tăng mức kỳ vọng lương từ 270.000 tệ/năm (khoảng 1 tỷ đồng/năm) lên 330.000 tệ/năm (khoảng 1,2 tỷ đồng/năm). Thứ hai, chuyển toàn bộ CV sang tiếng Anh.

Anh tin rằng bản CV tiếng Trung của mình trước đó của mình quá đơn giản và khiêm tốn, không thể hiện hết vị thế của một kỹ sư dày kinh nghiệm. CV tiếng Anh sẽ giúp anh làm nổi bật phong thái chuyên nghiệp hơn. Còn việc tăng mức lương là cách khẳng định giá trị bản thân, vì nếu chính chủ còn "định giá thấp" chính mình thì HR càng dễ xem nhẹ.

Kết quả vượt xa dự đoán. Chỉ sau vài ngày, anh Lục nhận liên tiếp nhiều lời mời phỏng vấn. Cuối cùng, anh được một công ty công nghệ lớn chọn, mức lương cao hơn khoảng 20% so với trước, phúc lợi cũng tốt hơn.

Có nhiều điều đáng suy ngẫm xung quanh câu chuyện

Từ câu chuyện của anh Lục, chúng ta có thể rút ra một số bài học như sau:

1. Không tự giới hạn bản thân vì tuổi tác. Năng lực thực sự luôn có giá trị, quan trọng là bạn phải đủ tự tin cũng như biết cách thể hiện.

2. Không bỏ cuộc quá sớm. Khi rơi vào bế tắc, điều cần làm là thay đổi chiến lược chứ không phải chấp nhận số phận.

3. Sự kiên trì và quyết tâm là chìa khóa. Khoảng thời gian mệt mỏi nhất đôi khi chính là lúc bước ngoặt xuất hiện.

4. Lợi thế ngôn ngữ là điểm cộng lớn. Một CV khác biệt, nhất là bằng tiếng Anh, dễ gây chú ý giữa thị trường nhân sự cạnh tranh cao.

5. Dám mạo hiểm. Những hành động như nâng cao mức lương kỳ vọng không phải lúc nào cũng viển vông, đó là cách bạn định giá bản thân, thể hiện nhận thức rõ ràng về giá trị và đẳng cấp của mình.

Dù thị trường việc làm còn nhiều thách thức, cơ hội vẫn tồn tại với người biết đầu tư vào năng lực, dám làm mới chính mình. Cả nhà tuyển dụng lẫn ứng viên đều cần hướng đến sự minh bạch, thiện chí và hiểu nhau hơn để tìm được điểm gặp chung.

Giống như anh Lục, ai cũng có quyền đặt lại kỳ vọng và thử một hướng đi khác. Chỉ cần không từ bỏ quá sớm, con đường mới đôi khi lại mở ra nhanh hơn tưởng tượng.