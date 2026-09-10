Nam nhạc sĩ 49 tuổi nói thẳng về 2 loại nghệ sĩ

"Có những nghệ sĩ thành công nhờ kiên định với một con đường" – nhạc sĩ Hoài An nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Hoài An trong vai trò giám khảo. Tại chương trình tuần này, nam nhạc sĩ bày tỏ thẳng thắn quan điểm nghề nghiệp.

Hoài An

Anh nói: "Có hai loại nghệ sĩ. Có những nghệ sĩ thành công nhờ kiên định với một con đường. Họ có thể hát một màu nhạc xuyên suốt sự nghiệp và được khán giả gọi đó là phong cách riêng.

Tuy nhiên, cũng chính điều đó nếu không được công chúng đón nhận có thể bị nhìn nhận là sự đơn điệu. Cùng một con người, cùng một sự việc nhưng nếu khán giả chấp nhận thì gọi là phong cách riêng còn không chấp nhận thì nói thẳng là đơn điệu, nhạt nhẽo.

Điều ngược lại cũng xảy ra với những nghệ sĩ liên tục biến hóa. Người được yêu thích sẽ nhận được lời khen đa tài, làm được nhiều phong cách khác nhau. Nhưng nếu chưa tạo được dấu ấn rõ nét, họ lại có thể bị nhận xét là loay hoay và chưa định hình được bản sắc, nói thẳng là làm màu làm mè.

Không có một công thức duy nhất cho tất cả. Điều quan trọng là nghệ sĩ hiểu được mình đang đi theo hướng nào và có chiến lược phát triển phù hợp.

Ở góc nhìn một nhạc sĩ, tôi nghĩ, để ghi dấu trong lòng khán giả, nghệ sĩ cần hiểu rõ ưu điểm của mình và xác định hướng phát triển ngay từ đầu. Có người đi theo hình ảnh ca sĩ thực lực, lấy giọng hát làm trọng tâm. Có người phát triển theo hướng nghệ sĩ đa năng, vừa ca hát, vừa diễn xuất, người mẫu hoặc hoạt động ở nhiều lĩnh vực.

Nhưng dù lựa chọn hướng nào, nghệ sĩ cũng phải biết nuôi hình ảnh của mình. Quan trọng nhất là luôn luôn phải nuôi hình ảnh mình.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những sản phẩm mới, việc giữ sự hiện diện vừa đủ trở thành bài toán không đơn giản.

Tôi nói thẳng, một năm không ra sản phẩm trong thời đại hiện nay có thể đã là khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, ra quá nhiều sản phẩm mà không có chiến lược cũng chưa chắc mang lại hiệu quả. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ và AI, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm âm nhạc hơn, khiến khán giả có vô số lựa chọn.

Nếu ca sĩ ra sản phẩm nhiều quá mà không có chiến lược rõ ràng thì cũng không hiệu quả. Bây giờ mỗi ngày mở lên đều có nhạc mới.

Nghệ sĩ cần có tần suất hoạt động hợp lý, từ sản phẩm âm nhạc, chương trình tham gia đến việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Hoạt động nhiều là điều tốt nhưng nếu không được sắp xếp hợp lý, hình ảnh nghệ sĩ dễ trở nên rời rạc.

Tôi khá may mắn khi công việc nhìn chung luôn thuận lợi. Khó khăn lớn nhất của tôi lại nằm ở việc quản lý thời gian và vượt qua sự trì hoãn của chính mình.

Buồn đôi khi có thể tạo ra những tác phẩm sâu sắc, vui có thể mang đến những giai điệu tươi sáng nhưng sự bực bội lại khiến quá trình sáng tạo trở nên khó khăn. Lúc vui, tôi có thể viết nhạc vui. Lúc buồn có thể viết nhạc buồn. Nhưng mà khi đang bực mình thì rất khó viết được.

Nghệ sĩ là người truyền cảm xúc đến công chúng, vì vậy chính cảm xúc bên trong cũng cần được ổn định trước khi bước lên sân khấu hoặc bắt đầu sáng tạo. Họ là người đem cảm xúc truyền tới khán giả, cho nên cảm xúc của họ phải ổn trước thì mọi thứ mới ổn".