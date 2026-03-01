Nam người mẫu từng say mê tỷ phú hơn 32 tuổi, hai lần cầu hôn bất thành giờ ra sao?

Sinh năm 1989, Vũ Hoàng Việt từng được biết đến khi lọt top 10 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2010, nhưng chính mối quan hệ đặc biệt với một nữ doanh nhân Việt kiều Mỹ hơn 32 tuổi mới khiến tên tuổi của anh phủ sóng trên các diễn đàn giải trí.

Vũ Hoàng Việt và chuyện tình với bạn gái hơn 32 tuổi gây chú ý một thời.

Năm 2012, khi công khai tình cảm, cặp đôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Khoảng cách tuổi tác lớn khiến không ít người nghi ngờ và bàn tán. Có ý kiến cho rằng chàng người mẫu trẻ đến với bạn gái vì tiền bạc, nhưng Vũ Hoàng Việt dường như không để những lời xì xào ấy ảnh hưởng. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những bức ảnh tình tứ, ghi lại hành trình cùng người yêu đi qua nhiều thành phố và quốc gia.

Mối tình kéo dài khoảng 5 năm, đủ lâu để trở thành một chương đáng nhớ trong cuộc đời nam người mẫu. Trong khoảng thời gian ấy, anh từng hai lần ngỏ lời cầu hôn. Thế nhưng cả hai lần, câu trả lời anh nhận được vẫn chưa phải cái gật đầu cho một đám cưới.

Khi chuyện tình khép lại, Vũ Hoàng Việt không nói nhiều về sự tiếc nuối. Thay vào đó, anh thừa nhận quãng thời gian bên bạn gái cũ giúp mình học hỏi không ít về tư duy kinh doanh. Sau khi rời xa ánh đèn nghệ thuật, anh chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản và dần xây dựng được cuộc sống ổn định, tự mua nhà riêng và sở hữu xe sang.

Vũ Hoàng Việt và bạn gái chưa từng lộ mặt.

Vài năm sau, nam người mẫu hé lộ đã tìm thấy tình yêu mới. Từ năm 2019, trên trang cá nhân của anh thỉnh thoảng xuất hiện những bức ảnh tình cảm bên một cô gái có ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, anh luôn khéo léo giữ kín gương mặt của người yêu.

Theo lời Vũ Hoàng Việt, điều khiến anh bị thu hút ban đầu là vẻ ngoài nổi bật của bạn gái. Nhưng càng gắn bó, anh càng nhận ra cô là người phụ nữ tinh tế, sâu sắc và biết chia sẻ.

Thời điểm đó, anh từng bày tỏ mong muốn sớm có một mái ấm riêng. Thế nhưng từ khoảng năm 2023, trang cá nhân của Vũ Hoàng Việt không còn xuất hiện hình ảnh bên bạn gái như trước. Những cập nhật của anh chủ yếu xoay quanh công việc.

Hình ảnh mới nhất của nam người mẫu một thời.

Năm 2024, nam người mẫu tập trung kinh doanh lĩnh vực ăn uống, thường đăng hình quán ăn lúc nào cũng đông khách. Sang năm 2025, anh quay trở lại với công việc sale bất động sản và chia sẻ một loạt clip review nhà và những lần "chốt đơn" thành công.

Nếu như trước đây, Vũ Hoàng Việt bị "ném đá" là ăn bám thì hiện tại trong mắt nhiều người anh là một người đàn ông trưởng thành và thành công.