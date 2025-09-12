Năm ngoái, một số người Việt trong nước nhận khoảng 16 tỷ USD

Mới đây, tại hội thảo khoa học quốc tế "Tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách di cư", PGS-TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện đã vượt 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% tập trung ở các nước phát triển. Đây là một cộng đồng đa dạng với nhiều hình thức di cư: Lao động, học tập, đoàn tụ gia đình, chuyên gia, doanh nhân, trí thức.

Ông Tuấn nhấn mạnh những đóng góp kinh tế - xã hội của kiều bào Việt Nam là rất lớn. Kiều hối gửi về Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 16 tỷ USD, đưa Việt Nam nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Riêng TP HCM tiếp nhận trên 9,5 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối cả nước. Ngoài ra, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 đạt hơn 158.000 người.

Còn theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong quý 2 năm nay đạt gần 2,82 tỷ USD, tăng 16,9% so với quý 1 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 6 tháng đầu năm, kiều hối đạt 5,23 tỷ USD cao nhất so với cùng kỳ các năm trước.

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, TPHCM - cho biết: “Dòng kiều hối tăng đều qua các giai đoạn đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế thành phố, kích cầu tiêu dùng và đầu tư, đồng thời tăng nguồn cung ngoại tệ”.

Về phân tích thị trường, châu Phi là khu vực có mức tăng trưởng cao nhất (130,8%). Châu Âu tăng 16%, châu Mỹ tăng 11,9% và châu Đại Dương tăng 8,9%. Khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất nhờ lực lượng lao động Việt Nam đông đảo tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).