Cận cảnh công trình sắp hoàn thành trên biên giới Việt Nam - Campuchia có thể góp phần thu 20 tỷ USD

Ảnh: Dy Khoa.

Mới đây, đoàn công tác của hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia) đã tiến hành tổ chức cuộc họp trao đổi song phương để kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Theo dự kiến, lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 30/10, theo quy mô cấp quốc gia, do tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đồng tổ chức, đồng chủ trì tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Việt Nam) và Meun Chey (Campuchia).

Đường nối đến cửa khẩu Tân Nam đã hoàn tất, đèn cũng đã được lắp đặt. Ảnh: Dy Khoa.

Trong những ngày đầu tháng 9, phóng viên có mặt tại cặp cửa khẩu quốc tế này. Ở hai bên biên giới, hàng loạt công trình đang được khẩn trương hoàn thành. Trong đó, ở phía Việt Nam, các công trình chính, như Quốc môn; trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; trạm kiểm soát biên phòng; đường trục chính cửa khẩu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, phòng cháy, chữa cháy), đã gần như thành hình.

Các công trình chính của cửa khẩu cũng đã thành hình, chờ tháng 10 khánh thành. Ảnh: Dy Khoa.

Hiện nay, hành khách xuất nhập cảnh biên giới tại cửa khẩu Tân Nam diễn ra ở một khối văn phòng phụ do công trình chính chưa hoàn tất để đưa vào sử dụng.

Dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam (nằm trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 130 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Quốc môn cũng đã hoàn tất, ảnh chụp từ hướng Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Dy Khoa.

Còn phía Meun Chey, các công trình chính cũng gần như hoàn tất, hành khách đã có thể thực hiện xuất nhập cảnh tại nhà xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, đường kết nối từ nhà xuất cảnh ra đường chính vẫn còn khá lầy lội.

Phát biểu với tờ Khmer Times, Chea Chandara, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics và Chuỗi cung ứng Campuchia (LOSCBA), hoan nghênh việc mở cửa trạm kiểm soát biên giới mới giữa Campuchia và Việt Nam.

Quốc môn nhìn từ xa dễ nhận ra bởi màu vàng đặc trưng. Ảnh: Dy Khoa.

Ông cho biết: “Cán cân thương mại cho thấy Campuchia và Việt Nam ở mức tương đương nhau, phản ánh rằng cả hai bên đều tạo ra lợi ích công bằng và bản chất công bằng của thương mại song phương”.

Chandara lưu ý rằng Campuchia hiện có khoảng 11 trạm kiểm soát biên giới quốc tế với Việt Nam, so với 6 trạm với Thái Lan và chỉ một trạm với Lào.

Các công trình cửa khẩu Meun Chey cũng đã hoàn tất và chờ ngày khánh thành. Ảnh: Dy Khoa.

Chủ tịch LOSCBA nhấn mạnh rằng trạm kiểm soát mới dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, khách du lịch và con người, tăng cường thương mại song phương và cung cấp một tuyến đường thay thế trong bối cảnh giao thương biên giới tạm thời bị đóng cửa với Thái Lan.

Ông nói thêm: “Nó sẽ đóng vai trò là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng Campuchia-Việt Nam, liên kết nguyên liệu thô của chúng tôi với các ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam và hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực”.

Còn trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã lưu ý trong 7 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại nghiêng về phía Campuchia khi Vương quốc này xuất khẩu khoảng 3,8 tỷ USD và nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 3,2 tỷ USD.

Hiện tại, hành khách có thể thực hiện xuất nhập cảnh tại hai gian nhà xuất nhập cảnh ở phía Campuchia. Ảnh: Dy Khoa.

Vào 1/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, đồng thời hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD thời gian tới, tức là gấp đôi hiện tại. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa thủ tục vận chuyển qua biên giới và tăng cường hợp tác du lịch.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet nhất trí sớm hoàn thành tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới Tân Nam – Meun Chey.