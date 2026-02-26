Nam nghệ sĩ Việt si mê mẹ đơn thân, thương con riêng của bạn gái như con ruột

Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng.

Sự nghiệp Nguyễn Quang Dũng rực rỡ, Bùi Lan Hương ngày càng nổi

Quang Dũng sinh năm 1978 tại TP.HCM là một trong những đạo diễn nổi bật của điện ảnh Việt Nam thế hệ 7X. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách như Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ và đặc biệt là Tiệc trăng máu... Phong cách làm phim của anh được đánh giá cao ở phần hình ảnh chỉn chu, màu sắc điện ảnh rõ nét và cách kể chuyện giàu cảm xúc. Dù thành công trong sự nghiệp, Quang Dũng khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989 tại Hà Nội, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Sing My Song năm 2018. Cô theo đuổi dòng dream pop với màu sắc ma mị, khác biệt so với thị trường nhạc Việt. Hình ảnh một nữ nghệ sĩ cá tính, độc lập và có tư duy âm nhạc riêng giúp Bùi Lan Hương tạo dấu ấn rõ rệt trong V-pop. Trước khi công khai chuyện tình với Quang Dũng, nữ ca sĩ khá kín tiếng về đời tư.

Hình ảnh mới nhất của cặp đôi ngày 14/2 vừa qua.

Yêu vài năm mới công khai, hiện đã sống chung

Quang Dũng và Bùi Lan Hương quen biết khi hợp tác trong dự án MV "Mother's Dream" vào khoảng năm 2019. Quá trình làm việc chung giúp cả hai có nhiều thời gian trao đổi về nghệ thuật và cuộc sống. Sau này, khi công khai mối quan hệ, Bùi Lan Hương xác nhận họ đã hẹn hò khoảng 3–4 năm trước khi chia sẻ với công chúng.

Từ năm 2019 đến giữa năm 2023, cả hai giữ kín chuyện tình cảm. Họ hầu như không xuất hiện công khai cùng nhau với tư cách một cặp đôi dù mối quan hệ của họ được bạn bè thân thiết biết đến nhưng không công khai trước truyền thông.

Tháng 6/2023 trở thành cột mốc quan trọng khi Bùi Lan Hương lần đầu đăng tải hình ảnh thân mật bên Quang Dũng trên trang cá nhân, chính thức xác nhận chuyện tình sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả. Sau đó, nam đạo diễn cũng thừa nhận mối quan hệ và cho biết anh chỉ chia sẻ khi cảm thấy thời điểm phù hợp.

Sau khi công khai, cặp đôi xuất hiện cùng nhau nhiều hơn tại các sự kiện và trong đời sống thường ngày. Cả hai cũng đã dọn về sống chung như một gia đình tuy nhiên vẫn giữ thái độ kín đáo, không chia sẻ sâu về chuyện riêng tư hay kế hoạch tương lai.

Một biến cố đáng chú ý xảy ra vào năm 2025 khi Quang Dũng phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp và được can thiệp đặt stent. Trong thời gian điều trị và hồi phục, Bùi Lan Hương ở bên chăm sóc anh. Cô chuẩn bị bữa ăn, theo sát quá trình hồi phục và đồng hành cùng bạn trai trong giai đoạn khó khăn. Quang Dũng sau đó chia sẻ anh được bạn gái chăm sóc rất chu đáo sau biến cố sức khỏe.

Sau sự kiện này, mối quan hệ của họ càng được công chúng quan tâm. Trên truyền thông, Bùi Lan Hương từng chia sẻ rằng ở bên Quang Dũng, cô cảm nhận được sự tôn trọng và vị trí đặc biệt. Cô nói: “Bên anh Dũng, tôi là số 1”, nguồn Vnexpress - thể hiện cảm giác được trân trọng trong mối quan hệ. Về phía mình, Quang Dũng cũng nhiều lần bày tỏ sự trân quý dành cho bạn gái, cho thấy tình cảm nghiêm túc và sự gắn bó bền chặt.

Quang Dũng được con trai riêng của bạn gái chăm sóc.

Nam đạo diễn coi con riêng của bạn gái như con đẻ.

Coi con riêng của bạn gái như con ruột

Một chi tiết từng khiến công chúng chú ý là việc Bùi Lan Hương là mẹ đơn thân và có một con trai riêng. Khi gắn bó với đạo diễn Quang Dũng, mối quan hệ giữa nam đạo diễn và con riêng của bạn gái cũng nhận được nhiều quan tâm. Trên mạng xã hội, Quang Dũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh đưa cậu bé đi chơi, đi ăn, đồng hành trong các hoạt động đời thường với thái độ gần gũi và xưng hô với nhau là bố -con.

Quang Dũng và Bùi Lan Hương chính thức công khai con trai là vào thời điểm Quang Dũng nhập viện vì nhồi máu cơ tim. Trong một số đoạn clip được cặp đôi chia sẻ luôn có sự xuất hiện của con trai Bùi Lan Hương bên cạnh chăm sóc người cha đặc biệt của mình cho thấy sự gắn bó tự nhiên và thân thiết.

Sau khi sức khỏe ổn định, nam đạo diễn tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng con riêng của bạn gái. Thậm chí, trong một bài đăng dịp 14/2 mới đây, anh hài hước đăng một status "đá xoáy" con riêng của bạn gái là không có người yêu: “Trong khi tụi tui có đôi. Thì ông này vẫn ngồi một mình, mình bảo nó rủ bạn gái đi chơi đi mình đầu tư cho mà cậu lắc lia lịa”, thu hút sự thích thú của nhiều khán giả vì sự dí dỏm và không khí gia đình gần gũi.