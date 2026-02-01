Nam nghệ sĩ U70 cứ 30 Tết là họp vợ chồng: "Vợ bảo anh nói nhiều nhưng được cái khỏe"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp và cuộc sống vợ chồng viên mãn suốt mấy chục năm qua của mình.



Ông nói: "Tôi là người có máu tham, cái gì cũng thích mới, nên thích làm cái này mới cái kia mới, không đi theo cái cũ. Đến nhà tôi cũng xây mới, xây theo kiểu mỗi thứ một khác. Chỉ có vợ là tôi không lấy mới được, còn mọi thứ đều phải mới.

Xuân Hinh và vợ

Vợ tôi 40 năm nay vẫn là một người, không mới được. Trước khi lấy nhau tôi đã nói với vợ tôi hết rồi, rằng tôi có dở hơi, có hâm hấp, khác người một chút thì vợ tôi cũng biết, chấp nhận thì lấy.

Tôi nói luôn với vợ rằng, em lấy văn nghệ sĩ là rất mệt vì đầu văn nghệ sĩ lúc nào cũng có đạn, người 1 viên, người 2 viên, riêng tôi có cả băng đạn trong đầu nên có gì cũng phải chịu.

Ví dụ có lần tôi ngồi xỏ kim, đang xỏ kim lại liên tưởng mình đóng Xúy Vân giả dại nên uốn éo tay, múa với kim chỉ. Vợ đi vào giật mình hỏi tôi bị làm sao đấy. Tôi bảo không sao cả, bệnh nghề nghiệp. Cái nghề này là nghiệp đi trước nghề, gọi là nghiệp quật.

Tôi không giấu diếm gì về mình, nói thẳng mọi thứ về mình trước. Người ta chấp nhận thì cưới mình, không thì thôi.

Vì thế nên vợ chồng tôi đến giờ vẫn hạnh phúc, vẫn ở được với nhau. Năm nào cũng vậy, cứ đến đêm 30 Tết và vợ chồng tôi họp nhau để rút kinh nghiệm.

Tôi bảo vợ, anh có điều gì chưa được thì em cứ cho ý kiến để anh khắc phục. Bà ấy bảo, anh tuyệt vời lắm, chỉ hay nói nhiều thôi nhưng được cái rất khỏe.

Bây giờ thì già rồi, hết họp rồi. Nhiều lúc tôi cũng bực bội, cựa quậy lắm nhưng cũng tự nhủ già rồi, có con cháu hết rồi nên yên vị đi cho gia đình yên ổn, con cháu được nhờ".