Nam nghệ sĩ sống cạnh bãi rác nói một sự thật về cố NSƯT Vũ Linh

Tùng Ninh |

"Phải hiếm lắm mới có lần Hồng Loan đi theo Vũ Linh", nghệ sĩ Vương Thái nói.

Mới đây, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ cải lương Vương Thái đã kể lại kỷ niệm với cố NSƯT Vũ Linh.

Ông nói: "Hồi đó, Vũ Linh đi diễn tăng cường ở tỉnh còn ngồi kế bên tôi. Hai anh em tôi gặp nhau suốt. Nhưng tôi ít gặp Hồng Loan vì không phải show nào Vũ Linh cũng dẫn Hồng Loan theo. Phải hiếm lắm mới có lần Hồng Loan đi theo Vũ Linh, chứ gần như Vũ Linh không dẫn theo.

Lúc đó Vũ Linh giấu, gần như không nói với mọi người là có con. Anh em nghệ sĩ hầu như không biết mặt Hồng Loan. Năm 2010, tôi đi hát ở đình Gò Công cùng đoàn nghệ sĩ đông đảo, có cả Trinh Trinh, Vũ Luân, Tú Xương, Võ Minh Lâm, Thoại Mỹ, Quế Trân…

Lúc đó, Vũ Linh có dẫn theo một thằng nhỏ, chắc là cháu trai và bảo: "Con, khoanh tay chào chú Thái". Thế là thằng bé ra chào tôi, rồi lại chạy đi chơi. Hồng Loan thì tôi gặp được 2 lần. Hồng Loan rất đẹp, trắng".

Tiếp đó, nghệ sĩ Vương Thái chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Từ năm 1991 là tôi không còn đi hát ở các sân khấu lớn nữa. Thời điểm đó, cải lương đi xuống quá nên tôi về nhà. Tôi đi hát mà người ta bán vé ế quá tôi cũng nản, hát một bữa nghỉ ba bữa, không có lương. Tôi về nhà ở với vợ con cho lành.

Thế rồi, tôi đi hát tiệc, đám cưới, hát cúng đình, chùa, show nhỏ. Tôi không có tên tuổi nhưng cũng quen biết với nhiều nghệ sĩ, nên họ có show gì mời tôi. Đến giờ, tôi lớn tuổi rồi, phải chịu theo quy luật đào thải thôi. Bây giờ, người ta có thương tôi đến mấy cũng không thể mời tôi đi hát được".

Được biết, nghệ sĩ cải lương Vương Thái hiện đang sống trong cảnh bần cùng, ở trọ trong túp lều cạnh bãi rác, không việc làm, không tiền bạc, phải đi ăn nhờ đồng nghiệp, ăn cơm từ thiện, cơm bệnh viện.

Nam nghệ sĩ ly hôn vợ cách đây 15 năm. Từ đó tới giờ ông sống một mình. Ông nói: "Tôi cứ sống một mình như vậy, không quen ai hết vì nói thật là tôi nghèo quá cũng chẳng có gì để người ta quen.

Tính tôi cũng khác, tôi không chộp giật mà thuộc dạng kén. Nói ra thì kỳ nhưng tôi kỹ tính và kén trước giờ, không phải ai cũng quen, ai cũng lấy. Vì thế nên dù sống cô đơn một mình tôi cũng không chịu ai".

