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Nam nghệ sĩ SN 1975 vừa cúng Tổ vừa mở nhạc DJ như quán bar

Tùng Ninh
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Đến Mai Thiên Vân vốn quen thuộc với khán giả trong tà áo dài nay cũng nhảy hết mình.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh cô đi dự lễ cúng Tổ nghề tại nhà danh hài Hoài Tâm ở Mỹ.

Được biết, Hoài Tâm dù bận rộn buôn bán kinh doanh nhà hàng nhưng vẫn hết lòng với nghề sân khấu.

Nam nghệ sĩ SN 1975 vừa cúng Tổ vừa mở nhạc DJ như quán bar - Ảnh 1.

Dù tình hình sân khấu tại hải ngoại đi xuống, anh vẫn quyết tâm thành lập một sân khấu kịch của riêng mình để diễn các vở kịch nói, hài kịch, vừa phục vụ khán giả vừa phát huy nghệ thuật sân khấu ở nước ngoài.

Cũng vì thế nên Hoài Tâm thường đứng ra chủ trì lễ giỗ Tổ thường niên. Năm nay, anh tổ chức cúng Tổ linh đình tại nhà mình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Bảo Quốc, Mai Thiên Vân, Vũ Quang Vinh, Hoàng Phi Kha, Phương Loan, Tiến Đoàn, Mai Tiến Dũng, Phương Hồng Quế, Như Ý, Phượng Mai, Minh Tuyết, Leon Vũ, Hồng Đào, Thanh Thảo, Lynda Trang Đài…

Hoài Tâm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho khách khứa, bày nguyên một bàn tiệc đứng buffett.

Nam nghệ sĩ SN 1975 vừa cúng Tổ vừa mở nhạc DJ như quán bar - Ảnh 2.

Một điểm đặc biệt ở lễ giỗ Tổ này là ban thờ Tổ đặt phía trước nhà để mọi người đến đặt lễ, thắp hương nhưng ngay sau nhà lại mở tiệc và chơi nhạc DJ sôi động. Đến Mai Thiên Vân vốn quen thuộc với khán giả trong tà áo dài nay cũng nhảy hết mình.

Thúy Nga thốt lên: "Hôm nay, tôi chỉ nghĩ đến đây để cúng Tổ thôi nên mặc bộ đồ đi chùa này. Nhưng đến nơi tôi mới biết Hoài Tâm cúng Tổ khác người quá. Ở trước nhà là ban thờ Tổ để cúng, như một cái chùa nhưng đằng sau nhà lại mở tiệc, nhạc sàn bật đùng đùng như một quán bar...

Nam nghệ sĩ SN 1975 vừa cúng Tổ vừa mở nhạc DJ như quán bar - Ảnh 3.

Tôi vô cùng bất ngờ vì lễ giỗ Tổ vô cùng khác lạ này. Không gì là không thể với Hoài Tâm".

Nói rồi, Thúy Nga đi tham quan lễ cúng Tổ thì gặp vợ Chí Tài là ca sĩ Phương Loan đang tất bật ăn uống liền nói hài hước: "Lại thấy chị Phương Loan đang ăn. Tiệc nào chị cũng có mặt để ăn". Phương Loan cũng đáp lại: "Hôm nay tôi phải mặc váy rộng để che cái bụng còn ăn nhiều".

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Tags

Hoài Tâm

Thúy Nga

mai thiên vân

Phương Loan

lễ Giỗ Tổ

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