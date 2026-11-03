Nam nghệ sĩ SN 1970 rời Mỹ về nước: 42 tuổi nhận quốc tịch Việt Nam, U60 viên mãn sau nhiều bi kịch

Sau những biến cố đầy đau khổ, hiện tại nam nghệ sĩ đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên vợ và các con ở Việt Nam.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh năm 1970 tại Sài Gòn, có nguyên quán ở Huế. Năm 10 tuổi, Jimmii Nguyễn cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại đây, anh theo học ngành luật tại Đại học Golden Gate ở San Francisco. Jimmii Nguyễn bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nhưng đến tận năm 1992 anh mới bước lên sân khấu chuyên nghiệp.

Năm 1993, Jimmii Nguyễn phát hành album đầu tay Mãi mãi bên em. Sản phẩm nhanh chóng được cộng đồng người Việt ở hải ngoại đón nhận, đồng thời đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả trong nước.

Trong thập niên 1990, nam ca sĩ tiếp tục phát hành nhiều album khác. Anh ghi dấu ấn bằng phong cách âm nhạc tự sự, lãng tử thường mang màu sắc trữ tình và chất chứa tâm sự. Những ca khúc như Hoa bằng lăng, Nhớ về em, Tình xưa nghĩa cũ, Trái tim biết khóc... trở thành những bản nhạc gắn liền với tên tuổi Jimmii Nguyễn.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì sự hiện diện trong đời sống âm nhạc. Năm 2022, nam ca sĩ tổ chức live concert Triệu lời tri ân, đánh dấu 30 năm ca hát. Đầu năm 2025, anh tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình Trần - Nguyễn du ca cùng nhạc sĩ Trần Tiến.

Jimmii Nguyễn

42 tuổi mới chính thức có quốc tịch Việt Nam

Từ năm 1996-1997, Jimmii Nguyễn bắt đầu trở về Việt Nam thường xuyên hơn để biểu diễn và hoạt động âm nhạc. Trong quá trình này, anh từng có cơ hội gặp gỡ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, nhạc sĩ họ Trịnh và nhạc sĩ Trần Tiến là 2 người giúp anh đến gần hơn với khán giả Việt.

Theo tờ Công an Nhân dân đưa tin, vào năm 2012 tại đêm nhạc riêng "Có một đêm trăng" ở phòng trà Nam Quang, TPHCM, Jimmii Nguyễn đã tiết lộ, anh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. Khi ấy, nam ca sĩ 42 tuổi.

Theo chia sẻ trên Zing News (nay là Znews), anh cho biết việc trở thành công dân Việt Nam còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình và các thế hệ sau: "Là công dân Việt Nam là để tôi chứng minh với con cháu của tôi sau này tình cảm của tôi dành cho quê cha đất tổ, để chúng biết thế lưu truyền lại cái tinh thần dân tộc cho chúng về sau thôi".

Cuộc đời trải qua hai mất mát lớn

Đằng sau những ca khúc giàu cảm xúc, Jimmii Nguyễn từng trải qua những biến cố đau lòng trong cuộc sống riêng. Khi đang hoạt động âm nhạc tại Mỹ, anh liên tiếp mất đi hai người phụ nữ thân thiết: em gái út qua đời vì tai nạn giao thông và người vợ chưa cưới bị sát hại.

Vợ chồng Jimmii Nguyễn.

Trong chương trình "Bài hát đầu tiên", nam ca sĩ từng kể lại những mất mát khiến cuộc đời mình rẽ sang hướng khác: "Cùng lúc, tôi mất đi hai người phụ nữ mình yêu thương. Đầu tiên là việc em gái út mà tôi vô cùng thương yêu không may qua đời vì tai nạn giao thông. Chính vì thế, tôi tìm đến âm nhạc để trút nỗi buồn.

Nhưng bi thương vẫn chưa chịu buông bỏ tôi, bởi trong lúc tôi tưởng rằng có thể sống hạnh phúc với người vợ chưa cưới thì cô ấy bị giết chết và cảnh sát bảo rằng có dấu hiệu bị cưỡng bức sau chuyến lưu diễn tại Hong Kong về", anh chia sẻ.

Những mất mát liên tiếp khiến Jimmii Nguyễn phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng tâm lý, trầm cảm. Sau những biến cố, anh dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống và có tổ ấm bên ca sĩ Ngọc Phạm. Cả hai gắn bó trong công việc lẫn đời thường, có với nhau 3 người con.

Ngọc Phạm không chỉ là người bạn đời mà còn đồng hành, hỗ trợ Jimmii Nguyễn trong các hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi xây dựng cuộc sống gia đình tương đối kín tiếng.