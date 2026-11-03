Nghệ sĩ Hồng Đào gặp Quốc vương Bhutan: "Thật vinh dự và may mắn"

"Điều mình ấn tượng là sự ân cần, thân thiện và nét hài hước duyên dáng khi nói chuyện của đức vua. Một phong thái vừa uy nghi vừa gần gũi, thật đáng quý", nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trong chuyến đi mới đây.

Đính kèm bức ảnh, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ người đứng đầu Bhutan. Hồng Đào viết: "Thật là vinh dự và may mắn khi có duyên gặp được His Majesty the King of Bhutan – đức vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Điều mình ấn tượng là sự ân cần, thân thiện và nét hài hước duyên dáng khi nói chuyện của đức vua. Một phong thái vừa uy nghi vừa gần gũi, thật đáng quý".

Hồng Đào cảm thấy may mắn khi được gặp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Chia sẻ của Hồng Đào nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cơ hội được gặp gỡ và chụp ảnh cùng Quốc vương Bhutan của nữ nghệ sĩ.

Một số bình luận viết: "Chuyến đi này của chị thiệt là nhiều duyên lành"; "Thật là vinh dự được diện kiến vị vua của một trong những đất nước hạnh phúc nhất, đúng nhất là chị rồi"; "Được chụp ảnh riêng với đức vua là một sự cực kỳ may mắn không phải ai cũng có được"...

Được biết Hồng Đào và nhóm bạn thân như Thanh Hà, Kỳ Duyên, Hoài Tâm... đến Bhutan để tham dự đại lễ xây dựng 108 tháp Phật.

Hồng Đào sinh năm 1962, là nghệ sĩ kịch nói danh tiếng, thuộc thế hệ vàng của sân khấu miền Nam. Năm 1994, bà sang Mỹ định cư và cùng nghệ sĩ Quang Minh tạo thành cặp bài trùng hài kịch đình đám tại hải ngoại trong nhiều năm.

Sau khi ly hôn vào năm 2019, Hồng Đào tích cực trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật độc lập. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào duy trì cuộc sống bình yên tại Mỹ bên gia đình. Bên cạnh công việc đóng phim, nữ nghệ sĩ dành thời gian tập luyện thể thao và tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống.