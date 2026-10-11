Nam nghệ sĩ SN 1959 phải đi hát lót nói thẳng về người vợ đã qua đời

"Vợ tôi là người đã hi sinh lớn nhất cho tôi" – nghệ sĩ Vũ Thanh nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Vũ Thanh với hơn 50 năm làm nghề. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Ban đầu, tôi chỉ là một ca sĩ hát lót kiêm diễn viên múa.

Ngã rẽ định mệnh chỉ thực sự đến vào năm 1980, khi tôi vô tình được đôn lên tham gia một vở kịch của đoàn. Tôi diễn theo bản năng là chính nhưng lại lọt vào mắt xanh của của những bậc đàn anh tên tuổi thời bấy giờ như nghệ sĩ Phi Bằng, Phi Thoàn và Thanh Việt được các anh tạo điều kiện cho diễn.

Tôi vẫn nhớ, các anh nói thẳng một câu: "Mày diễn kịch hay hơn hát, đi diễn kịch đi".

Không biết người ta dụ tôi hay sao, nhưng tự nhiên tôi thấy mến kịch, yêu kịch lắm. Qua nhiều vở diễn chung với các đàn anh, tôi học hỏi được rất nhiều rồi quyết định bỏ hát để theo nghề kịch cho tới bây giờ.

Sau nhiều năm đi diễn kịch, tới khoảng những năm 2000, tôi bắt đầu lấn sân sang công việc viết kịch bản. Tôi thừa nhận, những tác phẩm đầu tay tôi viết rất yếu nghề.

Thế nhưng, tôi vẫn kiên trì học hỏi từ các đạo diễn và đồng nghiệp. Tới giờ, sau hơn 20 năm cầm bút, tôi đang sở hữu khoảng 200 kịch bản tiểu phẩm ngắn có thời lượng từ 30 tới 45 phút được dàn dựng và phát sóng rộng rãi trên các đài truyền hình.

Tôi cũng tập hát vọng cổ, ban đầu là hát cho vui nhưng bây giờ cũng được giới chuyên môn đánh giá là đúng chất cải lương.

Thế là tôi lại có thêm công việc thứ ba là đi hát cải lương. Như vậy, tôi có thể đóng kịch, diễn hài, đóng phim và ca hát nên tạm gọi là sống được với nghề sân khấu này đến giờ phút này.

Để có thể toàn tâm toàn ý cháy hết mình trên khắp các sân khấu từ Bắc chí Nam suốt 50 năm qua, tôi nói thẳng, một mình đam mê của bản thân là chưa đủ mà còn phải nhờ vào sự hy sinh to lớn từ gia đình tôi.

Vợ tôi là người đã hi sinh lớn nhất cho tôi. Khi bà xã còn sống, bà xã bỏ hẳn nghề ca của mình để về lo cho gia đình. Như vậy tôi mới yên tâm tiếp tục đeo đuổi nghề cho đến bây giờ. Phải nói rằng, thành công không phải riêng tôi phấn đấu đâu, mà người động viên bên cạnh tôi nhiều nhất chính là bà xã.

Chính điểm tựa vững chắc ấy đã giúp tôi rèn luyện sự kiên cường, mạnh mẽ lèo lái cảm xúc để vượt qua mọi chông gai của cuộc đời nghệ sĩ".

Nghệ sĩ Vũ Thanh (sinh năm 1959) và người vợ quá cố – ca sĩ Lệ Hải (1948 – 2025) – từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm đầy thăng trầm. Thời trẻ, nghệ sĩ Vũ Thanh từng lầm lỡ bỏ nhà đi theo nhân tình suốt 4 năm và có con riêng nhưng bà Lệ Hải vẫn bao dung tha thứ, đón ông về và nuôi dạy các con.

Về già, hai vợ chồng sống giản dị trong căn nhà thuê tại TP.HCM, nương tựa nhau mưu sinh. Tháng 5/2025, ca sĩ Lệ Hải qua đời ở tuổi 77 sau thời gian bạo bệnh, để lại niềm xót xa lớn cho nam nghệ sĩ ở tuổi xế chiều.