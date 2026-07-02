Nam nghệ sĩ nổi đình đám bất ngờ rời thành phố về Hưng Yên sống

Quyết định rời thành phố về Hưng Yên sống của nam nghệ sĩ này nhận được sự quan tâm từ nhiều người ái mộ.

Nguyễn Mạnh Trường là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt, được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng của VTV. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao 1,82 m cùng lối diễn xuất đa dạng, nam diễn viên sinh năm 1985 ghi dấu ấn qua nhiều dạng vai, từ những chàng trai si tình đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Diễn viên Mạnh Trường.

Bên trong căn biệt thự ở Hưng Yên của gia đình nam nghệ sĩ.

Mới đây, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi quyết định chuyển khỏi căn hộ tại Hà Nội để đưa cả gia đình về sinh sống trong căn biệt thự mới ở Hưng Yên.

Quyết định chuyển về Hưng Yên của gia đình Mạnh Trường nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên trang cá nhân, Mạnh Trường và vợ cũng nhiều lần hé lộ nơi sống mới của mình.

Theo tờ Ngôi sao đưa tin căn biệt thự của Mạnh Trường cao 5 tầng, có 3 mặt tiền nằm trong một khu đô thị sinh thái tại Hưng Yên, giáp Hà Nội.

Mạnh Trường cho biết lý do chuyển nhà là mong muốn các con có môi trường sống xanh, gần gũi thiên nhiên và nhiều không gian vui chơi hơn. Dù chuyển sang Hưng Yên sinh sống, việc di chuyển vào trung tâm Hà Nội để làm việc cũng như đưa các con đi học vẫn thuận tiện nhờ khoảng cách không quá xa.

Đáng chú ý, đây không phải bất động sản giá trị duy nhất của nam diễn viên. Trước đó, anh từng sở hữu một căn villa nghỉ dưỡng rộng khoảng 600 m² tại Phú Thọ.

Ở tuổi 40, Mạnh Trường có sự nghiệp ổn định và cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh chuyển hướng sang diễn xuất.

Gia đình hạnh phúc của Mạnh Trường.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Mạnh Trường đã tham gia bộ phim Những cánh hoa bay . Tuy nhiên, phải đến vai diễn trong Bí mật tam giác vàng , anh mới được đông đảo khán giả biết đến.

Những năm sau đó, nam diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Zippo, mù tạt và em , Cả một đời ân oán , Sinh tử , Tình yêu và tham vọng , Hồ sơ cá sấu và Hương vị tình thân . Trong đó, vai "Shark" Long ở Hương vị tình thân được xem là một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Mạnh Trường đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều 2020 và Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2021.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạnh Trường còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh và bà xã Lan Phương là bạn học từ thời cấp 2, gắn bó qua nhiều năm trước khi kết hôn khi mới 23 tuổi.

Hiện tổ ấm của cặp đôi có ba người con. Con gái lớn của nam diễn viên, bé Chíp, từng cùng bố tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2 và nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Hiện cô bé đã bước vào tuổi thiếu nữ.

Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ rằng chính sự thấu hiểu, đồng hành của bà xã là nguồn động viên lớn để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật và cống hiến cho những vai diễn trên màn ảnh.