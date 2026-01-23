Nam nghệ sĩ Nhân dân lập gia đình ở tuổi 46 và cuộc sống kín tiếng sau ánh đèn sân khấu

NSND Trung Hiếu là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh nhỏ miền Bắc. Anh ghi dấu với các vai diễn trong Hoa ban đỏ, Hoa của mặt trời, Giải hạn, Một giờ làm quan, Thiếu phụ chưa chồng, Đồng quê xào xạc… Anh hiện là Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

Trước khi bén duyên với sân khấu, anh từng học lớp chuyên Toán với mong muốn trở thành kỹ sư hoặc luật sư theo nguyện vọng gia đình. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp PTTH tại Thái Bình, Trung Hiếu đăng ký thi cùng lúc 4 trường đại học: Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Luật và Sân khấu – Điện ảnh, và đều trúng tuyển.

NSND Trung Hiếu từng đỗ 4 trường đại học, nhưng sau đó anh quyết định theo học Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Sau kỳ thi đại học, trong một lần đến chơi nhà đạo diễn, NSND Xuân Huyền, Trung Hiếu đã đưa ra quyết định quan trọng: rẽ hướng sang con đường nghệ thuật, theo học Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Vai diễn điện ảnh đầu tiên anh mới 19 tuổi trong phim Hoa ban đỏ – tác phẩm lấy bối cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ, quy tụ nhiều tên tuổi lớn như NSND Trần Lực, NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh.

Chia sẻ về vai diễn đầu đời, NSND Trung Hiếu từng nói: “Rất nhiều đêm tôi không ngủ được khi nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Hoa ban đỏ. Đây là bộ phim có sự đầu tư kinh phí lớn trong lịch sử phim điện ảnh cách mạng Việt Nam. Riêng vai của tôi mấy chục người thử. Thời điểm đó là năm 1992, tôi đang học năm thứ 2 đại học mà lại đóng cùng các nghệ sĩ gạo cội nên tôi lo mình sẽ trượt vai”.

Anh kể thêm: “Vào trường quay, tôi thấy toàn các ngôi sao, thử vai lại đóng cùng anh Trần Lực. Đọc kịch bản tôi thấy run lắm, nhưng sau đó tự trấn an mình. Khi diễn xong, tôi không thấy ai nói gì nên càng lo hơn. Bỗng một ngày, anh Quốc Trọng đến thông báo sắp xếp công việc đi quay khiến tôi vỡ òa sung sướng”.

Từ vai diễn đầu tiên ấy, Trung Hiếu bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật cả trên sân khấu lẫn màn ảnh. Với anh, sân khấu luôn là nơi khắt khe nhất với người diễn viên.

NSND Trung Hiếu với vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Hoa ban đỏ".

Nam nghệ sĩ cho rằng trường phái chủ đạo của nghệ sĩ Việt Nam là sân khấu thể nghiệm – nơi diễn viên phải hóa thân thật nhất, “diễn như không diễn”. Trung Hiếu từng thẳng thắn chia sẻ rằng, một vai diễn chỉ thực sự thành công khi khiến khán giả “ồ” lên vì bất ngờ và xúc động, còn nếu khi hạ màn chỉ nhận những cái bắt tay xã giao, anh hiểu mình “chưa thực sự làm tốt”.

Không chỉ được biết đến qua lối diễn xuất chậm rãi, chắc tay, NSND Trung Hiếu còn sở hữu chất giọng đặc trưng. Nhiều khán giả cho biết chỉ cần nghe giọng đã nhận ra anh. Trung Hiếu từng lồng tiếng cho nhiều nghệ sĩ như Phạm Bằng, Văn Hiệp, Trịnh Thịnh… Đặc biệt, anh chính là người lồng tiếng cho vai Chu Văn Quyềnh do nghệ sĩ Hán Văn Tình thể hiện trong phim Đất và người, với câu thoại nổi tiếng: “Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại”.

NSND Trung Hiếu được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngoài công việc nghệ thuật, Trung Hiếu còn đảm nhận vai trò quản lý. Từ năm 2017, anh giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Tháng 1/2025, nam nghệ sĩ được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Anh bày tỏ niềm vinh dự và cho rằng đây vừa là phần thưởng cho chặng đường dài cống hiến, vừa là động lực, áp lực để tiếp tục sáng tạo và gánh vác trách nhiệm lớn hơn trên cương vị người đứng đầu nhà hát.

Từ năm 2010, do bận rộn với vai trò quản lý, NSND Trung Hiếu ít tham gia phim ảnh. Anh chỉ nhận những vai nhỏ hoặc dự án ngắn để “đỡ nhớ nghề”. NSND Trung Hiếu tiếc nuối chia sẻ rằng các phim truyền hình dài tập hiện nay đòi hỏi lịch quay kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm, điều anh không thể đáp ứng khi còn phải đảm bảo công việc ở nhà hát.

Năm 2019, NSND Trung Hiếu kết hôn với bà xã Thu Hà.

Thành công trong sự nghiệp nên NSND Trung Hiếu lập gia đình muộn. Phải đến năm 2019, khi bước sang tuổi 46, anh mới kết hôn với bà xã Thu Hà – sinh năm 1992, kém anh 19 tuổi. Hai người quen nhau khi đóng chung phim Đại gia chân đấ t, hẹn hò từ năm 2014 nhưng giữ kín mối quan hệ suốt nhiều năm. Vì vậy, khi nam nghệ sĩ công bố kết hôn vào năm 2019, nhiều khán giả và bạn bè không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ về việc lấy vợ muộn, Trung Hiếu từng nói : “Đôi khi với tôi vẫn còn sớm. Mình là người đam mê nhiều thứ quá, con đường ‘chơi’ với nghệ thuật vẫn còn dài ”. Anh cũng bộc bạch quan niệm về sự cô đơn của người nghệ sĩ: “Nghệ sĩ, sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là sự cô đơn… không phải không có người phụ nữ bên cạnh mà là sự cô đơn trong chính tâm hồn mình”.

Vợ NSND Trung Hiếu sở hữu ngoại hình xinh đẹp, không kém cạnh các mỹ nhân showbiz. Cô từng đóng chung phim "Đại gia chân đất" với NSND Trung Hiếu.

Dù vậy, nam nghệ sĩ khẳng định cuộc sống thay đổi tích cực sau khi lập gia đình: "Nói vậy thôi nhưng lấy vợ rất vui, hạnh phúc, rất may vợ tôi là người biết thông cảm, hiểu chồng… Từ khi có vợ, tôi cảm thấy cuộc sống bình lặng hơn trước… Bây giờ, tôi biết thương mẹ, thương vợ hơn”.

Đến nay, sau 7 năm về chung nhà, vợ chồng NSND Trung Hiếu vẫn sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư. Chính điều này khiến anh được nhiều người gọi vui là nghệ sĩ “giỏi giấu vợ”. Với NSND Trung Hiếu, hạnh phúc giản dị và sự bình yên sau ánh đèn sân khấu dường như là điều anh trân trọng nhất ở tuổi U50.