Nam nghệ sĩ là ông chủ quyền lực ở Mỹ: "Tôi nhìn về mũi Cà Mau, bật khóc nức nở"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ về cảm xúc của mình khi lần đầu rời Việt Nam sang Mỹ định cư.



Anh nói: "Đêm trước khi rời Việt Nam, tôi vẫn còn chạy show điên đảo, chạy tới 12 show một đêm.

Vân Sơn

Qua ngày hôm sau, tôi lên đường và nhìn ngược về mũi Cà Mau mà bật khóc nức nở, khóc quá trời khóc, khóc vì nhớ Việt Nam, lòng buồn lắm.

Qua tới Mỹ, tôi ở một tiểu bang vắng người. Thời điểm đó vào đầu tháng 4, trời vẫn còn lạnh. Tôi qua vào buổi tối, gia đình tôi đón về nhà ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy, cả nhà đi làm hết, chỉ còn mình tôi ở nhà.

Tôi mở cửa nhìn ra ngoài mà thẫn thờ vì cảnh vật khác Việt Nam quá. Tôi còn ngạc nhiên vì không thấy phía trước có nhà hàng xóm nào, phải nhìn ra tít xa xa mới thấy có một nhà. Trời ơi, tôi lại bật khóc.

Tôi cứ nghĩ như thế này thì làm sao mà ca hát, biểu diễn được. Trong khi ở Việt Nam một đêm tôi diễn cả chục show. Sau này tôi mới quen dần và tìm được chỗ đi diễn. Từ đó thì mới có niềm vui trở lại".

Danh hài Vân Sơn là một minh chứng điển hình cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng nghệ thuật và tư duy kinh doanh nhạy bén khi từ một diễn viên kịch nói tại Việt Nam trở thành một "ông bầu" quyền lực tại hải ngoại.

Sau khi sang Mỹ định cư vào đầu thập niên 90, anh nhanh chóng gây tiếng vang lớn nhờ lối diễn hóm hỉnh, duyên dáng và đặc biệt thành công khi kết hợp cùng các bạn diễn ăn ý như Bảo Liêm hay Hoài Linh để tạo nên những tiểu phẩm kinh điển.

Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, anh đã táo bạo thành lập Trung tâm Vân Sơn vào năm 1994, tự mình sản xuất những chương trình đại nhạc hội quy mô, đưa thương hiệu này trở thành một trong những đế chế giải trí hàng đầu của cộng đồng người Việt toàn cầu.

Nhờ tầm nhìn xa trông rộng và khả năng quản trị xuất sắc, Vân Sơn không chỉ gặt hái danh tiếng vang dội mà còn sở hữu khối tài sản đáng nể với cơ ngơi sang trọng tại Mỹ và đầu tư mạnh mẽ vào các dự án nghệ thuật, nhà hát tại quê nhà.

Sự nghiệp của anh là một hành trình truyền cảm hứng đi lên từ những khó khăn nơi xứ người để trở thành một vị tỷ phú nghệ thuật có vị thế vững chắc trong lòng công chúng.