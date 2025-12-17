Nam nghệ sĩ hiếm hoi viếng đám tang Thương Tín: "Người ta chỉ qua đời 1 lần"

Được biết, Hồng Tơ là người hiếm hoi trong giới nghệ sĩ gửi vòng hoa để viếng đám tang cố nghệ sĩ Thương Tín vừa qua.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Tơ đã chia sẻ về điều này: "Từ xưa tới giờ, mấy chục năm về trước tôi đã có quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận, nên tôi luôn đi viếng đám tang mọi người dù xa xôi tới đâu.

Nghệ sĩ Hồng Tơ

Những anh em thân tình mời tôi đi đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, đám tiệc nào đó, tôi có thể không đi nếu bận việc quá. Vì nếu đám cưới không dự thì có thể dự tiệc đầy tháng, thôi nôi của con cái họ. Tiệc sinh nhật năm nay không dự được thì tôi để năm sau, đám giỗ cũng vậy.

Nhưng đám tang thì chỉ có một vì người ta chỉ qua đời 1 lần, không ai qua đời lần thứ hai, nghĩa tử là nghĩa tận.

Vì thế, từ mấy chục năm về trước tôi đã luôn có mặt ở mọi đám tang anh em đồng nghiệp. Chỉ là mấy năm gần đây mọi người mới phát hiện ra điều đó. Tôi đi đám tang để nghĩa tình.

Nhiều người anh em thân thiết còn gọi tôi là "Địa Tạng sống" vì hầu như đám tang nào tôi cũng đi.

Từ năm 1988, tôi mới tử tỉnh về đoàn thành phố, còn chưa được mọi người biết tới, nhưng khi nghe tin bà bầu Thơ, thân mẫu của anh Sáu Bảo Quốc mất tôi vẫn đến viếng dù khi ấy chưa hề thân tình gì với anh Sáu.

Tới khi soạn giả Hoa Phượng mất, đặt tại sân khấu 5B Võ Văn Tần, tôi cũng đến thắp nhang. NSND Thành Tôn - ba của nghệ sĩ Thành Lộc, Bạch Long mất tôi cũng đến viếng. Tôi còn nhớ trong đám tang của ba Thành Tôn, gia đình miễn chắp điếu, thắp hương, vái lạy.

Sau này tôi cũng đi chỗ này chỗ nọ. Thậm chí, nhiều đám tang của những người nghệ sĩ tôi không hề quen biết nhưng nghe tin họ mất là tôi cũng đi viếng.

Có lần tôi xem trên mạng thấy tin một cô nghệ sĩ diễn xong ra uống nước thì té vào bàn qua đời. Tôi không biết cô ấy là ai nhưng cũng hỏi thông tin rồi đi tới tận Củ Chi xa xôi để thắp nhang cho cô ấy ở nghĩa địa. Tôi thấy hoàn cảnh cô ấy tội quá nên tới.

Hay, có lần tôi nghe tin một gia đình Việt kiều từ Mỹ về đây chơi bị xe tải tông chết mấy người nhưng khi công an định khởi tố thì bà mẹ lại làm đơn bãi nại vì nghĩ người cũng đi rồi, không muốn ai phải đi tù nữa. Tôi nghe xong câu chuyện cũng xúc động nên tìm tới chùa nơi đặt tro cốt của gia đình đó để thắp hương.

Mới đây, tôi nghe tin một cô này gặp hỏa hoạn qua đời để lại con nhỏ, tôi cũng mua vòng hoa tới viếng dù chẳng quen biết gì.

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại như vậy, nhưng tự tôi thấy muốn thế. Đám cưới, đám tiệc mà mưa gió quá tôi có thể không đi, nhưng đám tang thì bão cũng đi".