Nam nghệ sĩ được Đàm Vĩnh Hưng cho 50 triệu: 16 năm nuôi cha mẹ quên cưới vợ, giờ liệt 2 chân

Cả một đời cống hiến cho nghệ thuật cải lương, quên cả cưới vợ



Nghệ sĩ Vũ Quang sinh năm 1956 trong một gia đình có truyền thống cải lương nên sớm đam mê nghệ thuật và bước chân lên sân khấu từ khi còn rất trẻ.

Nam nghệ sĩ từng hoạt động tích cực tại đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, trong các vở diễn cổ trang tiêu biểu như Xử án Phi Giao, Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Anh hùng bán than... Ông có thế mạnh về vũ đạo, đánh võ trên sân khấu.

Nghệ sĩ Vũ Quang hồi trẻ

Năm 2008, khi Sân Khấu Vàng được thành lập, nghệ sĩ Vũ Quang tiếp tục góp mặt trong vở Máu nhuộm sân chùa - diễn cùng NSƯT Hoài Linh và được đón nhận nồng nhiệt.

Ngoài diễn xuất và ca hát, nghệ sĩ Vũ Quang còn thực hiện nhiều công việc khác. Ông từng dành hơn 10 năm viết kịch bản, đảm nhận vai trò Phó đoàn cải lương Tiền Giang, phụ trách nghệ thuật và tham gia công tác dàn dựng. Ông từng diễn cùng nhiều tên tuổi lớn như Bảo Quốc, Hùng Minh...

Có thể thấy, nghệ sĩ Vũ Quang là hình mẫu tiêu biểu của một nghệ sĩ đam mê, sống chết vì nghề, dành cả một đời cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương, không đặt nặng vật chất. Có lẽ vì thế, ông gần như không có tích lũy gì cho riêng mình, chỉ biết làm nghề bằng cả tâm huyết. Ông cũng không mua nhà cửa.

Thậm chí, suốt 16 năm làm nghề, nghệ sĩ Vũ Quang có bao nhiều cũng chỉ lo hết cho cha mẹ, một tay nuôi gia đình, tới mức quên cả lấy vợ sinh con.

Về con người chất phác của nghệ sĩ Vũ Quang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ: "Tôi nhớ, từ lúc tôi hơi chớm nổi tiếng, đi diễn khắp nơi thì đã có anh Vũ Quang diễn trước tôi rồi. Lần nào tôi đi diễn gặp anh Vũ Quang, anh ấy cũng chào hỏi tôi, anh em rất thân thiện nên tôi có thiện cảm với anh Vũ Quang từ rất lâu rồi.

Anh em trong giới nghệ sĩ ai cũng yêu thương anh Vũ Quang. Trong đầu tôi đến giờ vẫn nhớ hình ảnh anh hề Vũ Quang nhỏ nhỏ, lùn lùn, tròn tròn, béo béo, mồ hôi nhễ nhại, luôn tạo niềm vui, tiếng cười cho mọi người, nhất là trẻ con".

Bị tai biến tới mức liệt cả hai chân, được Đàm Vĩnh Hăng tặng 50 triệu

Tuổi già của nghệ sĩ Vũ Quang trôi qua âm thầm, lặng lẽ và gần như mất tích khỏi truyền thông. Công chúng biết tới ông một lần nữa khi được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới thăm hỏi cách đây hai năm.

Cụ thể, trong lần gặp gỡ, Đàm Vĩnh Hưng đã vô cùng xót xa khi chứng kiến đàn anh một thời đi diễn cùng mình nay đã già yếu, gầy gò xanh xao, tiều tụy, liệt hai chân phải nằm một chỗ, không di chuyển được.

Nam ca sĩ phải thốt lên: "Tôi tới nơi thì thấy anh Vũ Quang đang nằm trên một giường bệnh, hai chân co quắp lại, thay đổi hoàn toàn. Tôi xót xa vô cùng".

Nghệ sĩ Vũ Quang cũng chia sẻ với Đàm Vĩnh Hưng: "Chân tôi bị teo lại do tôi bị tai biến. Lúc đó, tôi còn diễn trong đoàn Minh Tơ. Sáng hôm ấy, tôi đang đi uống cà phê ở chợ quận 5 thì chân tay lảo đảo, người choáng đi, té ngã. Tôi cố lết tới bệnh viện thì bác sĩ nói tôi bị tai biến.

Tôi về Bến Tre châm cứu nhưng không đỡ, suốt 3 năm trời châm cứu không ăn thua. Người ta thấy vậy lại đưa tôi lên Sài Gòn, vào đây để được chăm sóc".

Thương cảm cho hoàn cảnh của đàn anh, Đàm Vĩnh Hưng liền rút 50 triệu tiền mặt ra đưa cho nghệ sĩ Vũ Quang.

Hiện tại, nghệ sĩ Vũ Quang đang nằm tại Tịnh xá Ngọc Quang tọa lạc ở đường Lưu Hữu Phước, Phường Phú Định (mới), TPHCM. Đây là nơi cưu mang nhiều nghệ sĩ nghèo neo đơn, không nơi nương tựa.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký cũng vừa đến thăm nghệ sĩ Vũ Quang và chứng kiến tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu của ông. Ông chỉ nằm một chỗ và nói năng khó khăn, không rõ tiếng do di chứng tai biến, cơ thể gầy rộc, chân tay co quắp và teo dần.

Tình cảnh hiện tại của nghệ sĩ Vũ Quang khiến ai cũng xót xa.