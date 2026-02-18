NSƯT Thành Lộc bị nữ NSND quyền lực miền Nam nói thẳng một câu

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng The Jimmy TV, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về kỷ niệm với NSND Kim Cương, nữ NSND quyền lực trong giới nghệ sĩ miền Nam.

Anh nói: "Tôi đã kể câu chuyện này trong cuốn hồi ký của tôi nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi chỉ nhớ một câu mà chị Kim Cương nói với mình: "Trời ơi, con của nghệ sĩ mà nhát quá thì làm gì mà ăn".

NSND Kim Cương và Thành Lộc

Chị Kim Cương nói vậy vì lúc đó tôi còn nhỏ, ham chơi quá, không muốn đi diễn kịch. Thời điểm đó là năm 1968, chị Kim Cương chọn tôi đóng một vai diễn, nhưng tôi khóc quá trời vì không muốn diễn.

Chị Kim Cương thốt lên như vậy, câu nói đó đã xốc tôi lên. Sau đó, tôi coi tivi thấy một bạn khác diễn vai của tôi và thừa nhận bạn đó diễn hay quá, chắc tôi không diễn được như bạn.

Nhưng tôi vẫn ức vì đáng lẽ ra vai đó là của tôi nhưng chỉ vì nhát, ham chơi mà tôi không được diễn. Hàng xóm cũng chọc ghẹo tôi, kêu người khác diễn hay hơn tôi.

Tôi nuôi cái ức đó hoài và luôn nói với chị Kim Cương rằng: "Con sẽ cho cô thấy, con không chết nhát như hồi đó nữa đâu". Lúc đó, tôi còn gọi chị Kim Cương là cô vì theo tuổi tác thì chị đáng tuổi cô bác tôi.

Thời gian đưa đẩy và dần dần tôi cũng thành công, được khán giả chú ý, có được cái tên Thành Lộc và lại được chị Kim Cương để ý lần hai. Lần này, chị Kim Cương mời tôi diễn một vai trong vở Người mua hạnh phúc. Tôi được song diễn cùng chị Kim Cương luôn.

NSND Bảy Nam và Thành Lộc

Thật sự, tôi rất hạnh phúc khi được chị Kim Cương mời diễn. Thứ nhất, tôi được giải tỏa một ẩn ức, khao khát trong lòng là được đóng kịch cho đoàn Kim Cương, vì đó là đoàn kịch lớn nhất Sài Gòn lúc bấy giờ.

Thứ hai, tôi được hàng ngày nhìn ngắm, khoanh tay chào hỏi má Bảy Nam (Tổ nghề sống sân khấu). Má Bảy Nam là người tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới cách diễn xuất của tôi trong vở Dạ cổ hoài lang (vở kịch lừng lẫy của Thành Lộc) sau này. Tôi học hỏi được rất nhiều từ cách diễn xuất của má Bảy Nam".