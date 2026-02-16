Nữ ca sĩ đón Tết ở nhà 20 tỷ TP.HCM: "Tôi cam tâm chịu cực khổ"

Mới đây, tại chương trình Gala nhạc xuân, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ về việc đón Tết của mình. Cô nói: "Kế hoạch đón giao thừa năm 2026 của tôi vẫn như mọi năm. Đó là công việc thường niên của những người phụ nữ trong gia đình vào đêm giao thừa.

Cẩm Ly

Năm nào cũng vậy, tôi luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng, phấn đấu, quyết tâm chuẩn bị giao thừa từ sớm để được xả hơi, nghỉ ngơi, nhưng chẳng năm nào tôi làm được. Cứ tối giao thừa là tôi phải ngồi trưng mâm ngũ quả, trưng các bình hoa trong nhà rồi đủ thứ khác.

Cúng giao thừa xong cũng phải 1, 2 giờ khuya. Tôi lên giường đi ngủ rồi sáng sớm thức dậy lại phải đi chúc Tết nhà nội. Trên đường về nhà, các thành viên trong gia đình có thể chợp mắt chút xíu nhưng riêng tôi thì không.

Tôi phải hối thúc mọi người lên đồ mới để chuyển qua nhà ngoại chúc Tết. Thế là hết ngày mùng một, sáng mùng hai tôi thức dậy như cọng bún vì quá đuối, quá mệt. Đó là hành trình ngày Tết của tôi.

Nhưng tới bây giờ, tôi vẫn khẳng định rằng mình rất yêu Tết, yêu những ngày Tết dù tôi rất mệt. Cái mệt đó tôi chịu được. Tôi cam tâm tình nguyện chịu cực khổ, vì trong cái cực khổ đó tôi vẫn tận hưởng được cái vui của ngày Tết mà tôi yêu thích từ nhỏ tới lớn, không thể nào bỏ được".

Tiếp đó, Cẩm Ly chia sẻ về các con: "Hai bé nhà tôi cũng lớn rồi, một bé học năm ba, một bé học năm nhất đại học rồi. Các bé đã tới tuổi trưởng thành.

Nhắc tới điều này tôi khá chạnh lòng vì khi ở tuổi trưởng thành các con sẽ có thế giới riêng, tôi cảm giác các con ngày càng rời xa vòng tay của tôi. Với tôi là một người quấn quýt bên con, tôi rất buồn vì điều đó.

Nhưng mọi người khuyên tôi là hãy cứ bình thường đi. Tuy nhiên, tôi vẫn sợ. Tôi chưa hình dung một ngày nào đó con gái lớn của tôi sẽ vụt đi mất, không biết tôi sẽ như thế nào.

Tôi rất sợ những ngày đó sẽ đến, không dám tưởng tượng tôi sẽ ra sao vì tôi rất quấn con, muốn được chăm lo cho nó. Nhưng thôi, được tới đâu hay tới đó.

Tôi hi vọng các con tôi dù lớn đến đâu cũng luôn nhớ về tấm lòng của mẹ. Mẹ lúc nào cũng thương con, muốn điều tốt nhất cho con".

Cẩm Ly hiện sống cùng gia đình trong biệt thự trị giá 20 tỷ tại trung tâm TP.HCM cùng chồng con. Cô có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ.