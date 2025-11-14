Nam nghệ sĩ 61 tuổi được vợ kém gần 30 tuổi xem như báu vật: Thích ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ

Được vợ kém 29 tuổi chủ động cầu hôn

Lê Huỳnh sinh năm 1964, là cái tên quen thuộc với khán giả trong nước cũng như hải ngoại. Anh thường đóng chung với danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm và đặc biệt là cặp bài trùng cực kỳ đắt show với Kiều Oanh.

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ hài với nhiều tiểu phẩm ăn khách như: Bói quẻ đầu năm, Ngày hợp mặt, Tây Thi… Thời hoàng kim của tấu hài, Lê Huỳnh chạy show không xuể, kiếm rất nhiều tiền.

Bên cạnh sự nghiệp, nam nghệ sĩ còn gây chú ý bởi đời tư với 2 cuộc hôn nhân. Là khách mời trong chương trình, Giải mã tri kỷ, cặp đôi Lê Huỳnh – Mỹ Linh đã tiết lộ, họ gặp nhau trong một buổi sinh nhật của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Mỹ Linh vốn là người hâm mộ lâu năm của Lê Huỳnh. Cả hai bắt chuyện và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu, dù tuổi tác cách nhau gần ba thập kỷ.

Nghệ sĩ Lê Huỳnh.

Sau 6 tháng tìm hiểu, Mỹ Linh là người… chủ động hỏi cưới. “Quen được 6 tháng thì em quyết định hỏi cưới anh ấy luôn”, cô chia sẻ hài hước tại chương trình.

Về phía nam nghệ sĩ, anh kể khoảnh khắc ấy khiến mình “đứng hình”, nhưng cuối cùng lại vui vẻ đồng ý: “Cưới thì cưới, sợ gì”. Chính sự mạnh dạn của Mỹ Linh đã khiến hai người rút ngắn khoảng cách, tiến đến hôn nhân đầy tự nhiên và tràn ngập tin tưởng.

Dù tuổi tác chênh lệch lớn, nam danh hài cho biết hai người hợp nhau đến khó tin: “Có những thứ Linh nhỏ nhưng lại chững chạc, tâm hồn phù hợp với tôi từ cách ăn uống đến cách sống”.

Dù vậy thì thời gian đầu hôn nhân, họ cũng gặp không ít va chạm do tính nóng nảy của Mỹ Linh và vì cô cực kỳ hay ghen. Dù gần như cận kề chồng từ sáng đến tối nhưng vợ kém gần 30 tuổi của nam nghệ sĩ lại rất ghen tuông.

Có lần anh đi ra ngoài, không biết có điện thoại của vợ. Tới lúc cầm tới điện thoại thấy cả trăm cuộc chỉ vì sợ chồng đi với người khác. “Cô ấy rất ghen! Tôi hay nói đùa vợ xem tôi như “báu vật”, luôn kề cận 24/24 như thể sợ người khác cuỗm mất”, nam nghệ sĩ cười chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Tuy nhiên, Lê Huỳnh không thấy phiền mà xem đó là cách vợ yêu và lo lắng cho mình. Anh cũng tin tưởng tuyệt đối vì từng chứng kiến nhiều lần vợ từ chối người theo đuổi, kể cả đại gia.

Lê Huỳnh và vợ kém gần 30 tuổi.

Thích giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc, chiều chuộng vợ trẻ

Hiện tại, cặp đôi sống tại một căn hộ ở TP.HCM. Mỹ Linh vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh tiệm nail, còn chồng lại đảm nhận nhiều công việc gia đình. Anh thoải mái thừa nhận mình thích nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ mỗi khi vợ bận: “Tôi thích được chiều chuộng vợ”, nam nghệ sĩ chia sẻ với Dân Trí.

Càng về sau này, cả hai càng thấu hiểu nên đời sống hôn nhân cũng dần được dung hòa. Cả hai học cách vun đắp hôn nhân qua từng hành động nhỏ… nhờ đó mà khoảng cách tuổi tác không còn là vấn đề.

Sau gần 10 năm kết hôn, họ vẫn chưa có con chung. Dù vậy, cả hai thống nhất không đặt nặng áp lực. Trong bài trả lời báo Dân Trí, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Chúng tôi mong có con nhưng để mọi thứ tự nhiên. Đợi thời điểm kinh tế và tinh thần ổn định hơn rồi tính”.

Kinh tế không phải quá dư dả, nhưng cả hai vẫn cùng nhau làm việc để nâng cấp cuộc sống. Nam nghệ sĩ tiết lộ họ đang tích góp để đổi sang căn nhà rộng hơn, hiện căn chung cư quận 8 chỉ có một phòng ngủ. Tại Mỹ, anh có nhà cho thuê – nguồn thu giúp hai vợ chồng duy trì cuộc sống ổn định.

Cặp đôi trong chương trình Giải mã tri kỷ.

Từ ngày cưới vợ trẻ, nam nghệ sĩ 61 tuổi cũng trẻ trung hơn. Anh cực kỳ chiều vợ.

Trước khi đến với Mỹ Linh, nghệ sĩ Lê Huỳnh từng kết hôn với nghệ sĩ hài Kiều Oanh và có con gái chung. Anh cũng có con trai lớn đang là bác sĩ tại Mỹ. Do hoàn cảnh, anh ít gặp các con nhưng vẫn giữ liên lạc. Với con trai, mỗi lần sang Mỹ, anh thường gọi con đến nhà ăn cơm.

Có thể thấy, ở tuổi 61, điều khiến nam nghệ sĩ tự hào nhất không phải các vở diễn, mà chính là cuộc hôn nhân lệch tuổi nhưng trọn vẹn, nơi anh và vợ trẻ vẫn nắm tay nhau qua từng tích tắc đời sống thường ngày.