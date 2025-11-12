Nữ nghệ sĩ 3 lần đổ vỡ hôn nhân, từng uống thuốc tự tử: U60 sống chậm sau hàng chục lần lên bàn mổ

Từ cô bé nghèo phải ăn cơm thừa canh cặn, đi làm giúp việc đến người phụ nữ 3 lần đổ vỡ tình cảm, từng uống thuốc tự tử vì tình, Thoại Mỹ vẫn vượt lên tất cả, đem lời ca tiếng hát phục vụ khán gải dù sức khỏe sa sút sau hàng chục ca phẫu thuật.

Từ cô bé nghèo đến cô đào lừng danh

Thoại Mỹ sinh năm 1969 trong một gia đình lao động nghèo có tới 12 anh chị em, là con áp út. Cha làm công nhân viên, mẹ buôn gánh bán bưng. Thuở nhỏ, Thoại Mỹ từng ăn "cơm thừa, canh cặn" của hàng xóm mà vẫn thấy ngon, vì "bình thường chỉ có cơm trắng với nước tương".

Được NSND Lệ Thủy phát hiện tài năng từ năm 11 tuổi, Thoại Mỹ sớm bước vào con đường nghệ thuật. Năm 13 tuổi, chị thi đỗ khoa diễn viên Nhà hát Trần Hữu Trang, học cùng NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Ngọc Huyền. Cùng năm, mẹ của Thoại Mỹ qua đời vì bệnh tim.

Thoại Mỹ và Vũ Linh thời trẻ.

Mẹ mất, cha quá vất vả, không còn chỗ dựa, Thoại Mỹ phải tự thân lo cho mình từ đó. Những ngày không đi học, Thoại Mỹ chà khoai mì, nướng bắp nướng khoai bán lề đường. Ở xóm, ai sai gì làm nấy, không phải để nhận đồng tiền mà nhận miếng bánh, miếng cơm cho khỏi xót lòng.

Ngay cả khi đã là cô đào trên sân khấu cải lương hàng đêm, những ngày không đi diễn, Thoại Mỹ lại đi phụ bưng bê hủ tíu nhưng cũng không được trả tiền mà chỉ để người ta cho hủ tíu về ăn.

Thập niên 1990, Thoại Mỹ được khán giả công nhận với nhiều video cải lương, sau đó nổi tiếng với vai Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên, đa số là những vai đào độc, lẳng. Thời hoàng kim, Thoại Mỹ từng kiếm được cát-xê tương đương cả cây vàng mỗi đêm diễn.

Suốt mấy mươi năm hoạt động nghệ thuật, Thoại Mỹ giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, diễn viên xuất sắc giải Mai Vàng, huy chương Vì sự nghiệp sân khấu... Năm 2007, chị được trao danh hiệu NSƯT.

Thoại Mỹ trước giờ lên sân khấu.

3 lần tan vỡ và nỗi đau tình duyên đến tuyệt vọng

Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Thoại Mỹ lại lắm truân chuyên. Ba lần kết hôn đều tan vỡ, chị không có con ruột, từng nhiều lần rơi vào bế tắc vì cô đơn.

"Ông trời hào phóng với tôi về sự nghiệp bao nhiêu thì lại hà khắc với tôi về đường tình duyên bấy nhiêu", chị thừa nhận.

Có thời điểm, Thoại Mỹ tuyệt vọng đến mức uống thuốc tự tử. " Khi cùng đường, tôi nghĩ đời mình sao khổ quá. 13 tuổi mất mẹ, tự thân lo hết… Sóng dồn nhiều quá, chịu không nổi, tôi tự vẫn. May có người phát hiện đưa đi viện kịp ", nữ nghệ sĩ kể lại trong chương trình Nghệ sĩ đối thoại.

Nhưng cũng nhờ biến cố, Thoại Mỹ xin quy y. Từ đó, Thoại Mỹ chọn sống an nhiên: " Thôi thì tùy duyên, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, chẳng nên cấu xé bản thân làm gì, cứ thuận duyên mà sống thì tâm sẽ an vui ".

Sau 3 lần tan vỡ hôn nhân, gặp nhiều biến cố sức khỏe, nữ nghệ sĩ tìm an yên trong Phật giáo.

Hiện tại, Thoại Mỹ thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Bị đủ bệnh, sống chậm mà bình an

Không chỉ thiếu may mắn trong tình duyên, Thoại Mỹ còn liên tiếp gặp biến cố sức khỏe. Suốt nhiều năm, Thoại Mỹ phải chiến đấu với bệnh tật: đứt dây chằng, teo cơ chân 60%, hoại tử ruột, hư thanh quản, ngưng tim phải đặt máy hỗ trợ nhịp.

" Cuộc đời tôi gần như mang chữ bệnh vào người. Tôi mổ không biết bao nhiêu lần, mổ xoang, ruột, chân... Tôi là người không có sức khỏe ", chị nói.

Vì đam mê, chị từng giấu bệnh để tiếp tục biểu diễn, khiến chấn thương tái phát. " Bác sĩ dặn tôi không được chạy nhảy, nhưng cứ ra sân khấu là hát hết mình. Tôi sợ một ngày nào đó không còn được hát nữa ", chị tâm sự.

Tháng 7/2023, nữ nghệ sĩ phải phẫu thuật tim và hiện vẫn uống thuốc hàng ngày. Sau ca phẫu thuật, nữ nghệ sĩ ít đi show, không múa được như xưa. Ngoài hát, chị bán hàng online, quay quảng cáo để có thêm thu nhập, chỉ mong sức khỏe đủ để còn được đứng trên sân khấu.

Ở tuổi U60, Thoại Mỹ nhận nuôi cháu và những đứa cháu đều gọi chị là mẹ. Với Thoại Mỹ bây giờ, mọi chuyện tùy duyên. Chị vẫn có nhiều người theo đuổi nhưng chị bảo: " Tôi biết là khán giả luôn mong Thoại Mỹ có một bờ vai để chia sẻ, chăm sóc, lo lắng khi Thoại Mỹ bị bệnh như vậy nhưng tất cả là duyên số. Duyên tới thì nhận. Hiện tại, tôi vẫn đang tìm duyên ".

Dù đã trải qua nhiều biến cố, Thoại Mỹ vẫn giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc bản thân và coi trọng sức khỏe. "S ắc đẹp không chỉ cho mình mà còn để phục vụ công chúng. Tôi chăm sóc thường xuyên để giữ được sự tươi trẻ lâu dài " – nữ nghệ sĩ chia sẻ.