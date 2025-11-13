Nam diễn viên mang sổ đỏ, 2 tỷ đồng hỏi cưới bạn trai đồng giới: Ở biệt thự 3.000 m2, chủ 2 nhà máy khủng

Hà Trí Quang (37 tuổi) là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Lâu đài tình ái, Hoa dã quỳ, Những mảnh vỡ phù hoa, Khóc thầm hay Dương cầm.

Tờ Vnexpress viết, trước khi công khai giới tính, anh từng lo sợ đánh mất công việc và tên tuổi đã gây dựng, song khẳng định chấp nhận để có hạnh và được sống thật với giới tính của mình.

Nam diễn viên bày tỏ: “Tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được sống thật, cho người yêu một sự công nhận. Đến giờ, tôi thấy lựa chọn của mình là đúng”.

Còn Thanh Đoàn, bạn đời của anh, kém 6 tuổi, từng đóng một số phim ngắn hút triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online. Cả hai quen biết khoảng 5 năm trước khi công khai tình cảm vào đầu năm 2022.

Hà Trí Quang - Thanh Đoàn.

Đám cưới xa hoa của cặp đôi.

Đám hỏi xa hoa, sính lễ tiền tỷ

Theo tờ Vnexpress, chiều ngày 19/10/2023, Hà Trí Quang mang sính lễ gồm sổ đỏ căn hộ ở TP.HCM, 2 tỷ đồng tiền mặt cùng trang sức kim cương đến hỏi cưới Thanh Đoàn tại Đồng Tháp. Gia đình nam diễn viên chuẩn bị 6 mâm lễ truyền thống, trong khi gia đình của Thanh Đoàn tặng lại đôi uyên ương 8.000 m² đất làm của hồi môn.

Buổi lễ được trang hoàng với gần một triệu đóa hồng, tông màu chủ đạo xanh – trắng, mang đậm nét miền Tây sông nước. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyên Vũ, Quốc Trường, Hồ Bích Trâm, Thanh Duy – Kha Ly, Thanh Bạch góp mặt chung vui.

Bố của Thanh Đoàn xúc động chia sẻ trong lễ khi cho rằng, cặp đôi đã vượt qua những định kiến, dư luận xã hội để đến với nhau nên mong cặp đôi mãi yêu thương nhau như ngày đầu.

Trước đó, cả hai đã chung sống trong căn nhà phố ở TP.HCM và cùng đón hai con sinh đôi bằng phương pháp mang thai hộ, một trai – một gái, đặt tên thân mật là Ka Ka và Muội Muội.

Chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin, Thanh Đoàn tâm sự: “Chúng tôi không bị áp lực cơm áo gạo tiền vì đã chuẩn bị sẵn kinh tế cho các bé đến năm 18 tuổi”.

Biệt thự tại TPHCM của cặp đôi.

Cơ ngơi 3.000 m2 ở Đồng Tháp.

Nhà máy thứ 2 của cặp đôi.

Trước đó, họ cũng sở hữu một nhà máy lớn tương đương.

Cuộc sống giàu có, sở hữu 2 biệt thự, 2 nhà máy quy mô lớn

Sau lễ đính hôn, cặp đôi tổ chức đám cưới long trọng tại Phú Quốc vào tháng 11 cùng năm. Hiện cặp đôi sống tại biệt thự 3.000 m² ở Đồng Tháp được thiết kế sang trọng, bao quanh bởi khu vườn cây xanh mát. Tờ Người Đưa Tin viết, cặp đôi sở hữu một căn biệt thự khác ở TP.HCM cùng nhiều tài sản giá trị như siêu xe, đồ hiệu và các sổ đỏ.

Không chỉ an cư, cả hai còn cùng phát triển kinh doanh. Mới đây, họ khoe đang xây dựng nhà máy thứ hai tại quê nhà, với diện tích hàng nghìn mét vuông. Nhà máy đầu tiên của họ cũng có quy mô lớn không kém.

Hà Trí Quang và Thanh Đoàn thường xuyên mời bạn bè là những nghệ sĩ nổi tiếng tới nhà chơi. Mới đây, báo Thanh Niên đưa tin cặp đôi tổ chức tiệc tân gia hoành tráng ở Đồng Tháp với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Trịnh Kim Chi, Phương Dung, Phi Phụng, Thanh Hằng…

Sau khi an cư, cặp đôi tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi dạy hai con và chăm sóc hai bên gia đình. Dù từng vướng tin đồn rạn nứt, cả hai nhanh chóng phủ nhận.