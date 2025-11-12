"Nữ hoàng cát-xê" thập niên 90, tiền trải đầy nhà, 3 lần đổ vỡ tình cảm: Tuổi 61 sống an yên một mình

Ca sĩ Ngọc Ánh được khán giả gọi bằng nhiều danh xưng: "Nữ hoàng nhạc rock", "Nữ hoàng cát-xê", "Nữ hoàng băng cassette".

Cát-xê bằng vàng, tiền nhiều đến mức đổ ra nhà để đếm

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP.HCM. Từ năm 6 tuổi, chị đã bước lên sân khấu, tự rèn luyện kỹ năng hát qua các đàn anh, đàn chị.

Thập niên 1980, Ngọc Ánh gây chú ý với những bản nhạc rock đầy lửa như Hoàng hôn trên đại dương , Trị An âm vang mùa xuân , I hate myself for loving you , The house of the rising sun …

Trong sự nghiệp hơn 40 năm ca hát, Ngọc Ánh sở hữu hơn 300 giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, từng đoạt Giọng ca Vàng Đông Nam Á 1996 với ca khúc Woman in love . Chị là gương mặt chủ lực của nhiều trung tâm băng đĩa danh tiếng như Bến Thành, Phương Nam Film, Sài Gòn Audio…

Ca sĩ Ngọc Ánh thời trẻ.

Sau khi định cư tại Mỹ năm 1999, Ngọc Ánh tiếp tục tỏa sáng ở hải ngoại, được Trung tâm Thúy Nga Paris ký độc quyền, phát hành 3 album riêng và thu hơn 100 ca khúc.

Nữ ca sĩ từng kể: "Năm 2001, tôi đưa ba mẹ đi du lịch Mỹ bằng vé miễn phí đổi từ điểm bay của tôi tích lũy được, vì bay show khắp 30 quốc gia, hãng hàng không nào cũng có thẻ vàng".

Ở thời kỳ đỉnh cao, Ngọc Ánh là một trong những giọng ca có cát-xê cao nhất Việt Nam. Mỗi ngày chị hát từ 8 giờ sáng đến 2 giờ khuya, "xe hơi là nhà di động" vì phải chạy show liên tục từ tỉnh này sang tỉnh khác.

"Có lần tôi hát ở Long An, Mỹ Tho xong là 1 giờ sáng, lại chạy thẳng ra Vũng Tàu quay cảnh mặt trời mọc lúc 5 giờ sáng. Một ngày chỉ ngủ 3–4 tiếng", nữ ca sĩ nhớ lại.

Chính vì vậy mà tiền đi hát của Ngọc Ánh "nhiều đến mức đổ ra giữa nhà, bốn năm người phải ngồi cột lại từng bó bỏ vào tủ vì không có thời gian đếm".

Dịp Tết, bầu show xếp hàng trước nhà để đặt cọc show bằng vàng. "Mỗi đêm hát xong, tôi lại ra chợ mua vàng thỏi. Tiền nhiều đến mức mua vàng phải tính bằng cây chứ không tính chỉ", chị chia sẻ.

Ngọc Ánh cũng thường được mời hát ở những đám cưới nhà giàu, được khán giả tặng rất nhiều tiền mặt. "Tiền được tặng nhiều quá, tôi cầm không hết phải để xuống sàn sân khấu. Có lúc, quản lý nhà hàng tiệc cưới phải mang túi xốp cho tôi "hốt" tiền vào", Ngọc Ánh nói.

Ngọc Ánh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở Sài Gòn sở hữu điện thoại bàn, máy nhắn tin, rồi cả điện thoại di động Ericson trị giá 3 cây vàng. Một mình nữ ca sĩ hát mà nhận cát-xê bằng 1/3 tổng cát-xê của cả chương trình.

Ba lần đổ vỡ và cuộc sống an nhiên ở tuổi 61

Tài năng, nổi tiếng và giàu có, nhưng Ngọc Ánh lại lận đận trong chuyện tình duyên. Trong chương trình Nghệ sĩ đối thoại, Ngọc Anh tiết lộ, chị từng trải qua ba cuộc hôn nhân tan vỡ.

Cuộc hôn nhân đầu, theo lời chị, "không có tình yêu", chỉ vì đến tuổi nên phải lấy chồng. Cuộc hôn nhân thứ hai tan rã khi chị phát hiện chồng ngoại tình ngay sau khi sinh con gái Angela. Cuộc hôn nhân thứ ba cũng không trọn vẹn.

"Kiếp này tôi phải đi qua những đoạn đường như vậy để trả hết nợ duyên kiếp trước. Giờ mọi thứ nhẹ nhàng, không còn gì phải suy nghĩ", Ngọc Ánh bộc bạch. Chị và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con gái chung.

Làm mẹ đơn thân, vui vẻ với cuộc sống độc thân tuổi 61.

Hiện tại, Ngọc Ánh sống cùng con gái 21 tuổi là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nữ ca sĩ bảo, chị tôn trọng mọi lựa chọn của con và chỉ mong con sống vui vẻ, độc lập.

Dù đã bước sang tuổi 61, "Nữ hoàng nhạc rock" vẫn đều đặn đi hát, làm giám khảo các gameshow âm nhạc và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Nữ ca sĩ chia sẻ: " Đừng nói đến tình yêu với tôi, mệt dữ lắm! Dù tôi chạm mốc 60 tuổi nhưng tôi đang sống cho bản thân mình như thời tôi còn 20 tuổi.

Tôi đang sống tự do, tự tại, trẻ trung, vui vẻ, không bị ai kiểm soát, không phụ thuộc vào đàn ông. Tôi không muốn xáo trộn cuộc sống hiện tại. Tôi không có phước để hưởng hạnh phúc của người đàn ông mang đến như nhiều chị em khác".