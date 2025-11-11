Tuấn Hưng lên tiếng về tin đồn ốm nặng, mất giọng

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Tuấn Hưng bị ốm nặng, mất giọng và phải hủy show diễn ở châu Âu. Tuy nhiên, chia sẻ với Vietnamnet, giọng ca Nắm lấy tay anh cho biết lý do anh hủy hai đêm diễn là vì mẹ đang bệnh nặng, chứ không liên quan đến sức khỏe bản thân.

Nam ca sĩ cho biết anh vẫn khỏe mạnh, vẫn đi hát đều đặn và đang dành toàn bộ thời gian để chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng. “Một số người rất ác, bịa đặt thông tin tôi cũng đang ốm nặng rồi mất giọng. Thực ra tôi không bận tâm, chỉ muốn dồn sức để chăm mẹ và lo cho gia đình”, Tuấn Hưng nói trên báo Vietnamnet.

Nam ca sĩ khẳng định hiện vẫn khỏe mạnh, tiếp tục chạy show và được khán giả yêu thương. Anh kể trong chuyến lưu diễn tại Đức, người hâm mộ ôm anh hỏi thăm sức khỏe mẹ, động viên tinh thần khiến anh xúc động.

Tuấn Hưng và mẹ.

Bà xã Tuấn Hưng và mẹ của anh đang bệnh nặng.

Trước đó, Tuấn Hưng gây chú ý khi xuống tóc tại đỉnh Ngọa Vân – Yên Tử, bày tỏ mong muốn cầu bình an cho mẹ.

Giọng ca sinh năm 1978 cho biết sức khỏe mẹ hiện rất yếu nên cả gia đình đang nỗ lực chăm sóc từng ngày. Anh xúc động nhắc đến vợ, bày tỏ lòng biết ơn khi vợ không quản ngày đem chăm sóc mẹ chồng để anh yên tâm gánh vác những việc còn lại.

Tuấn Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn, sau đó tách ra solo và nhanh chóng nổi tiếng với giọng hát trầm khàn qua các ca khúc Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh.

Ngoài ca hát, Tuấn Hưng từng tham gia phim Cho một tình yêu (2010), Những nụ hôn rực rỡ (2010) và gần đây là Đào, phở và piano. Anh kết hôn với Hương Baby năm 2014, có ba con và được khán giả yêu mến bởi hình ảnh người đàn ông sống tình cảm, coi trọng gia đình.