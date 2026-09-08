Nam nghệ sĩ 59 tuổi nói thẳng: "Tôi không dám nhận những danh hiệu lớn đó"

"Tôi làm nghề tới tận bây giờ và nhìn nhận nghề này cũng là một công việc như bao công việc khác, chỉ là được nhiều người biết tới" – nghệ sĩ Trung Dân nói.

Mới đây, chương trình Nét Việt đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Trung Dân. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ nói thẳng về quan điểm nghề nghiệp của mình: "Bây giờ ai nói tôi nổi tiếng tôi cũng hơi bất ngờ vì quan điểm của tôi khác.

Nghệ sĩ Trung Dân

30 năm sự nghiệp với tôi là một chặng đường dài. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi đến trường Sân khấu để nhập học, vượt qua mọi khó khăn, định kiến từ gia đình tới môi trường xã hội lúc bấy giờ để theo được cái nghề này.

Vì tình yêu với nghề quá lớn nên tôi gạt đi được hết tất cả định kiến, khó khăn để theo học tại trường Sân khấu.

Học xong, tôi ra làm nghề và thấy có nhiều cái cần bổ sung, tình yêu với nghề trong tôi ngày càng lớn hơn nữa, nên tôi tiếp tục quay lại trường Sân khấu, đăng ký học thêm lớp Đạo diễn hệ đại học.

Tôi làm nghề tới tận bây giờ và nhìn nhận nghề này cũng là một công việc như bao công việc khác, chỉ là được nhiều người biết tới.

Tôi không cho việc được nhiều người biết tới là thành công. Tôi vẫn đang phải nỗ lực mỗi ngày vì tôi đã có con, tương lai sẽ có cháu.

Nếu tôi sống một mình, tôi chỉ như một bức màn màu đen, không phản ánh được gì và cũng không thấy được gì hết. Nhưng khi tôi đã có gia đình rồi thì tất cả mọi hành xử của tôi trong xã hội này phải để cho con cái tôi nhìn thấy.

Để đến một lúc nào đó tuổi già tới, tôi nhìn thấy một cái gì đó hạnh phúc, là thành quả của sự giáo dục của mình. Bên cạnh đó, tôi nhẹ nhàng cười thầm với tất cả mọi biến cố tôi trải qua.

Đó là cách tôi tồn tại, còn sự nổi tiếng, thành công không là gì với tôi hết. Đôi lúc đó lại là áp lực với tôi. Vì nổi tiếng nên nhiều khi người ta nhìn tôi trong một cách sống hơi lập dị một chút.

Người ta thấy thương, trao cho tôi cái này cái kia. Nhưng tôi thấy mình còn đang được thử thách, nên không dám nhận những danh hiệu lớn đó. Thôi thì tôi chọn một cuộc sống an toàn và bình yên, xây dựng giá trị của riêng mình".

Nghệ sĩ Trung Dân (tên thật là Nguyễn Trung Dân, sinh năm 1967 tại Hóc Môn, TP.HCM) là một nam diễn viên gạo cội của làng nghệ thuật Việt Nam.

Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II vào năm 1992, ông ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn hài, kịch nói và phim truyền hình, nổi bật nhất là vai "Mười hớt tóc" trong vở kịch Dưới bóng cây bồ đề của chương trình Trong nhà ngoài phố. Bên cạnh khả năng diễn xuất biến hóa và lối nói chuyện mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, ông còn là một nghệ sĩ đa tài khi đảm nhiệm các vai trò biên kịch, đạo diễn và tác giả kịch bản.

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông từng đoạt nhiều giải thưởng uy tín như Cù Nèo Vàng, Giải thưởng HTV Awards và Huy chương vàng Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc. Ngoài đời thực, nghệ sĩ Trung Dân được yêu mến bởi phong cách sống bình dị, chân phương và đời tư êm ấm bên gia đình.