Năm nay tôi chẳng mua điện thoại mới nào vì dùng máy cũ 7 năm rồi cảm thấy chẳng khác gì: Bạn cũng nên thế

Chắc hẳn nhiều người luôn háo hức thay điện thoại mới mỗi năm, nhưng cây bút Stephen Radochia từ trang Android Police giờ đây đã từ bỏ thói quen này vì một lý do: Không đáng.

Dưới đây là quan điểm của anh.

Chiếc điện thoại hiện tại là quá đủ

Mỗi năm, cứ đến hẹn lại lên, tôi lại bắt đầu cân nhắc việc "lên đời" điện thoại. Hiếm khi lý do xuất phát từ việc máy cũ hỏng hóc; thường thì luôn có một tính năng mới hay thông số kỹ thuật nào đó được nâng cấp đủ để khiến tôi phải xao lòng.

Thế nhưng, dạo gần đây, sự do dự trong tôi ngày một lớn hơn. Khi chi phí cho RAM và bộ nhớ lưu trữ tăng cao kéo theo giá điện thoại leo thang, tôi bắt đầu phải soi xét kỹ hơn những gì mình nhận được từ số tiền bỏ ra.

Một con số lớn hơn trên bảng thông số kỹ thuật giờ đây đã không còn đủ sức thuyết phục. Nếu phải chi nhiều tiền hơn, tôi muốn nhận lại một thứ gì đó thực sự thay đổi cảm giác sử dụng hàng ngày.

Chỉ vài năm trước, ngay cả một chiếc điện thoại hơi cũ một chút cũng đã bắt đầu mang lại cảm giác lỗi thời. Còn giờ đây, ranh giới giữa "đang dùng" và "mới tinh" dường như không còn quá khác biệt trong trải nghiệm thực tế.

OnePlus 12R

Tôi đang sử dụng OnePlus 12R làm máy chính và chưa gặp bất kỳ tình huống nào khiến mình phải thốt lên: "Cái này mà dùng trên máy đời mới thì tốt biết mấy."

Được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 cùng dung lượng RAM dư dả, nó vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với nhiều mẫu smartphone hiện nay về hiệu năng thực tế. Ứng dụng mở tức thì, chuyển đổi đa nhiệm mượt mà, và tôi chưa từng gặp phải hiện tượng giật lag nào ảnh hưởng đến công việc hay giải trí.

Dù các dòng máy mới hơn luôn hứa hẹn mức RAM "khủng" hơn hay vi xử lý nhanh hơn, nhưng trên thực tế, tôi vẫn chưa chạm đến ngưỡng giới hạn của chiếc máy hiện tại để cảm thấy cần phải nâng cấp.

Màn hình cũng là một yếu tố tương tự. Tấm nền AMOLED 120Hz giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn chung, và các thế hệ mới vẫn chưa có sự đột phá nào đủ lớn để khiến trải nghiệm nhìn của tôi trở nên khác biệt rõ rệt. Hình ảnh vẫn sắc nét, chuyển động vẫn mượt mà và dịu mắt, dù là khi lướt web hay xem video.

Thời lượng pin cũng bền bỉ hơn tôi tưởng. Máy vẫn trụ vững sau một ngày dài sử dụng, và công nghệ sạc nhanh giúp tôi chẳng bao giờ phải bận tâm về việc hết pin giữa chừng. Khi bạn không còn phải lên kế hoạch sinh hoạt xoay quanh việc sạc điện thoại, đó là lúc bạn biết chiếc máy vẫn chưa hề già cỗi.

Nói tóm lại, tôi không cảm thấy phải đánh đổi bất cứ điều gì. Tôi không phải tìm cách khắc phục những hạn chế hay điều chỉnh thói quen sử dụng để bù đắp cho phần cứng đang cũ đi.

Các tính năng Android mới không còn quá thiết yếu

Vài năm trước, mỗi phiên bản Android mới thường đi kèm với những tính năng làm thay đổi rõ rệt cách tôi tương tác với điện thoại. Luôn có một điều gì đó khiến bản cập nhật trở nên đáng để mong chờ.

Nhưng gần đây, câu chuyện đã khác. Hầu hết các bản cập nhật giờ đây chỉ mang tính chất nâng cấp nhỏ giọt. Đó là những cải tiến về quyền riêng tư, tinh chỉnh nhẹ giao diện hay thêm thắt vài tiện ích nhỏ, nhưng không có gì thay đổi căn bản trải nghiệm người dùng.

Trên chiếc OnePlus 12R, mọi thứ tôi cần đều đã hoạt động đúng như mong đợi. Tôi không phải mòn mỏi đợi chờ một phiên bản Android mới để "mở khóa" tính năng nào đó mà hiện tại không làm được. Và khi các tính năng mới xuất hiện, chúng thường chỉ mang tính chất "có thì tốt" chứ không phải là điều bắt buộc phải có.

OnePlus 7 Pro

Thậm chí, khi quay lại với chiếc máy phụ OnePlus 7 Pro gần 7 năm tuổi, tôi cũng không cảm thấy bị hụt hẫng về mặt phần mềm. Nó thiếu các bản cập nhật mới nhất, nhưng trải nghiệm tổng thể chẳng hề khác biệt quá xa.

Hơn nữa, nhiều tính năng mới hiện nay được triển khai thông qua cập nhật ứng dụng thay vì đi kèm hệ điều hành hay thiết bị mới. Ý tưởng cho rằng phải nâng cấp máy mới có được "trải nghiệm mới" giờ đây không còn chuẩn xác.

Khi nào tôi thực sự cân nhắc việc nâng cấp?

Việc bỏ qua đợt nâng cấp năm nay không có nghĩa là tôi đoạn tuyệt với các dòng điện thoại mới; điều đó chỉ đơn giản là việc nâng cấp phải thực sự xứng đáng.

Hiện tại, những cải tiến nhỏ về thông số không còn làm tôi mảy may dao động. Một con chip nhanh hơn một chút hay RAM lớn hơn một chút không phải là thứ tôi có thể cảm nhận được trong việc sử dụng OnePlus 12R hàng ngày.

Để tôi quyết định đổi máy, đó phải là một thứ gì đó tôi có thể cảm nhận được ngay lập tức, chứ không phải là những con số chỉ thấy được qua các bài chấm điểm hiệu năng.

Đó là khi thời lượng pin trở nên không đáng tin cậy, hiệu năng giảm đến mức ứng dụng bị giật lag hoặc chạy không nổi. Thiết kế cũng có thể là một lý do, nhưng chỉ khi nó thực sự thay đổi cách tôi sử dụng điện thoại. Hầu hết smartphone hiện nay đều trông và cho cảm giác giống hệt nhau, đó là lý do vì sao những thứ như OnePlus 7 Pro vẫn còn sức hút.

Và cuối cùng, khi các bản cập nhật bảo mật dừng lại, đó sẽ là yếu tố mang tính quyết định.

Lời kết: Cũ chưa chắc đã yếu, mới chưa hẳn đã cần

Chiếc OnePlus 12R của tôi vẫn xử lý mọi tác vụ trơn tru, và ngay cả chiếc OnePlus 7 Pro cũ kỹ cũng vẫn dùng tốt đến ngạc nhiên. Hiệu năng hàng ngày, thời lượng pin và các tác vụ cơ bản vẫn chưa hề xuống cấp, cho thấy hầu hết các đợt nâng cấp điện thoại hiện nay đều mang tính chất "nhỏ giọt".

Khoảng cách giữa "đủ dùng" và "mới nhất" đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Vì vậy, trừ khi một chiếc điện thoại mang lại những cải tiến rõ rệt mà tôi có thể thực sự cảm nhận được, nếu không, chẳng có lý do gì để phải thay đổi.

Năm nay, tiếp tục gắn bó với những gì đang hoạt động tốt là một lựa chọn hợp lý hơn cả.