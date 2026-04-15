Không cần mua điện thoại giá vài chục triệu: Làm theo cách này, mẫu máy rẻ tiền của bạn tự "biến thành cao cấp"

Thông thường, ai cũng kỳ vọng một chiếc điện thoại đắt tiền hơn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn, còn những chiếc máy giá rẻ sẽ chẳng làm được như thế. Tuy nhiên, sự khác biệt đó không quá lớn như bạn tưởng.

Cây bút Rahul Naskar của Android Police chia sẻ một số mẹo để bất kỳ ai cũng có thể biến chiếc điện thoại bình dân của mình mang lại trải nghiệm không kém flagship.

Đó sẽ không phải là can thiệp phần cứng, thêm linh kiện hay đục đẽo thân máy để nó sang trọng hơn. Tất cả đơn giản chỉ là những thay đổi về phần mềm và đi kèm phụ kiện, nhưng hiệu quả thì rõ rệt.

Dưới đây là cách làm của Rahul.

"Tổng vệ sinh" phần mềm ngay khi bắt đầu

Một trong những dấu hiệu nhận diện đặc trưng nhất của một chiếc điện thoại giá rẻ chính là bloatware (phần mềm rác) – thứ mà nhiều người cực kỳ ghét (dù số khác đã dần chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên).

Cho những ai may mắn chưa từng biết đến, "bloatware" là những ứng dụng được cài đặt sẵn mà bạn chẳng hề yêu cầu: từ các mạng xã hội của bên thứ ba, các kênh mua sắm cho đến các trò chơi ngẫu nhiên. Loại ứng dụng này thường xuất hiện trên máy thông qua các thỏa thuận đối tác giữa nhà sản xuất điện thoại và chủ sở hữu ứng dụng. Đó cũng là lý do bạn mua được điện thoại với mức giá rẻ bất ngờ, và cũng là lý do Google không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nó giải thích vì sao bạn luôn thấy những cái tên như WPS Office, LinkedIn hay TikTok xuất hiện sẵn dù bạn chưa từng sử dụng chúng.

Loại bloatware thứ hai là các ứng dụng của chính nhà sản xuất, được cài sẵn với hy vọng bạn sẽ bắt đầu sử dụng hệ sinh thái của họ. Theo kinh nghiệm của tôi, Samsung và Apple là những cái tên "nhiệt tình" nhất trong mảng này.

Dù là loại nào, với tôi, bloatware khiến chiếc điện thoại trông thật "rẻ tiền". Việc để những ứng dụng này làm bừa bộn màn hình chính khiến chiếc điện thoại cảm giác không còn là của bạn nữa, mà giống như một tấm biển quảng cáo di động cho các công ty khác, hoặc một không gian mà bạn đang phải đi thuê từ họ.

Tệ hơn, đôi khi chúng rất khó gỡ bỏ. Chỉ xóa khỏi màn hình chính là chưa đủ, bạn phải vào tận ngăn ứng dụng để gỡ cài đặt hoàn toàn.

Với tôi, chỉ có một giải pháp duy nhất. Ngay khi khởi động một chiếc điện thoại mới. tôi sẽ thực hiện "tổng vệ sinh" những ứng dụng mình không muốn. Những trò chơi bắn bóng, những cửa hàng trực tuyến mà tôi chẳng tin tưởng nổi một xu, hay các mạng xã hội chưa bao giờ mở... tất cả đều phải ra đi.

Thậm chí, tôi sẽ xóa sạch cả các dịch vụ của Google mà mình không dùng (xin lỗi YouTube Music và Google TV) cùng các ứng dụng của chính thương hiệu đó nếu tôi đã có ứng dụng tương đương.

Tôi thích phần mềm của mình phải thật tinh khôi trước khi bắt đầu tùy chỉnh và cài đặt các ứng dụng cá nhân. Bằng cách này, tôi đã khiến những chiếc điện thoại giá rẻ bớt đi cảm giác "bình dân" và đưa chúng tiệm cận hơn với trải nghiệm mà bạn có được khi chi ra số tiền lớn.

Đăng ký một dấu vân tay nhiều lần

Khi thiết lập điện thoại và chọn mở khóa bằng cảm biến vân tay, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng ký ngón tay thông qua một quy trình ngắn. Sau đó, bạn có thể dùng ngón đó để mở khóa máy.

Tuy nhiên, những người sở hữu điện thoại giá rẻ có lẽ sẽ phải nhướn mày ở bước này. Không phải cảm biến vân tay nào cũng được tạo ra như nhau. Trong khi các mẫu máy cao cấp có cảm biến cực kỳ nhạy và nhanh, thì các mẫu máy giá rẻ lại không được như vậy.

Tôi đã thử nghiệm những chiếc điện thoại phân khúc thấp với cảm biến vân tay hoạt động rất phập phù, đòi hỏi phải nhấc ngón tay lên đặt xuống nhiều lần mới mở khóa được. Điều này càng đúng với các cảm biến đặt ở mặt lưng hoặc cạnh bên (vốn khá hiếm hiện nay), và tôi cũng gặp tình trạng tương tự với cảm biến dưới màn hình.

Để giải quyết vấn đề, tôi đã tìm ra một mẹo nhỏ. Khi thiết lập vân tay, Android sẽ hỏi bạn có muốn đăng ký thêm ngón khác không. Hãy chọn "Có" và lặp lại quy trình với chính ngón tay bạn vừa đăng ký.

Thông thường, hệ thống sẽ báo rằng vân tay này đã được đăng ký. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy cảm biến hoạt động nhạy. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn có thể đăng ký cùng một ngón tay đó lần thứ hai – điều này cho thấy cảm biến không phải hàng "xịn" nhất.

Nhưng bằng cách làm này, tôi đã cung cấp cho điện thoại một "kho dữ liệu" thứ hai để đối chiếu, và tôi nhận thấy tốc độ cũng như độ chính xác của cảm biến được cải thiện rõ rệt.

Tắt tính năng "Tăng cường RAM"

Ở đây, tôi không bàn đến sức mạnh xử lý, điểm benchmark hay khả năng chơi game. Tôi đang nói về trải nghiệm sử dụng hàng ngày: vuốt chạm giữa các menu, mở ứng dụng mạng xã hội và trả lời tin nhắn.

Ngoại trừ các thương hiệu Trung Quốc vốn hay tung ra những "quái vật hiệu năng" giá rẻ, hầu hết điện thoại bình dân vẫn mang lại cảm giác chậm hơn máy đắt tiền. Đây là điều tôi nhận thấy khi chiếc Samsung Galaxy A57 làm tôi ngạc nhiên bởi sự chậm chạp ngay cả với các công cụ phần mềm cơ bản.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở RAM. Điện thoại giá rẻ thường có ít "sức mạnh ma thuật" giúp công nghệ trở nên nhạy bén hơn. Đây là hệ quả tất yếu của việc trả ít tiền hơn.

Vài năm trước, một thủ thuật Android đã ra đời để giải quyết vấn đề này. Nó được gọi là RAM Boost , Virtual RAM (RAM ảo) hay VRAM , tùy vào cách gọi của mỗi hãng. Hiện nay, nó cực kỳ phổ biến và thường được bật mặc định. Về lý thuyết, RAM Boost cho phép điện thoại mượn tạm không gian lưu trữ và chuyển nó thành bộ nhớ đệm để tăng thêm sức mạnh.

Tuy nhiên, thực tế lại thường đi ngược lại. Như nhiều chuyên gia công nghệ đã giải thích, tính năng này thường làm chậm máy hơn là tăng tốc. Điện thoại của bạn thực chất sẽ hoạt động ổn định hơn một chút nếu RAM Boost bị tắt đi. Vì vậy, tôi thường vào phần cài đặt và vô hiệu hóa nó ngay lập tức để đảm bảo mình có được trải nghiệm mượt mà nhất có thể.

Đừng dùng ốp lưng tặng kèm trong hộp

Với tôi, một trong những yếu tố tạo nên đẳng cấp của một chiếc điện thoại cao cấp chính là thiết kế. Những chiếc máy giá rẻ thường cho cảm giác thô kệch, thực dụng và trông khá nhạt nhòa. Bạn không mua chúng để làm phụ kiện thời trang.

Ngược lại, các dòng cao cấp mang lại cảm giác cầm nắm tuyệt vời với khung viền thanh mảnh, các cạnh bo cong và ngoại hình thường rất ấn tượng – chẳng hạn như chiếc điện thoại mang chủ đề "Đêm đầy sao" (Starry Night) mà tôi mới thử nghiệm gần đây. Khi bạn chi nhiều tiền hơn, thiết kế trở thành một yếu tố quan trọng hơn nhiều.

Nếu bạn sở hữu một chiếc điện thoại giá rẻ, việc muốn làm gì đó để khỏa lấp thiết kế đơn điệu của nó là điều dễ hiểu. Lựa chọn hàng đầu thường là dùng ốp lưng, và thứ dễ kiếm nhất chính là chiếc ốp có sẵn trong hộp. Đúng là hầu hết các mẫu máy giá rẻ tôi từng đánh giá đều tặng kèm ốp lưng, nhưng chúng hiếm khi nào tốt.

Những chiếc ốp này thường mỏng manh, tạo cảm giác hơi "nhơm nhớp" dầu mỡ khi cầm trên tay và trông cũng khá mất thẩm mỹ. Tôi đã nói điều này trước đây và sẽ nói lại lần nữa: đừng dùng chiếc ốp miễn phí đi kèm máy. Trong số tất cả những chiếc ốp tặng kèm mà tôi từng nhận được, chưa có cái nào khiến tôi cảm thấy ấn tượng.

Nếu bạn muốn chiếc điện thoại giá rẻ của mình mang lại cảm giác cao cấp hơn, hãy đầu tư một chiếc ốp lưng chất lượng. Hãy chọn loại bảo vệ toàn diện, có các góc bo tròn để chống va đập, hoặc có thêm vòng nam châm, bao da nếu bạn cần thêm tiện ích. Và quan trọng nhất, hãy chắc chắn rằng nó mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu, vì đó là thứ bạn sẽ chạm vào rất nhiều mỗi ngày.