Mẫu điện thoại Samsung mới ra mắt ở Việt Nam "thật khó tin": Nó có thứ vượt trội hơn mọi máy cùng giá khác

Phân khúc điện thoại Android tầm trung hiện không thiếu những lựa chọn chất lượng. Thế nhưng, có một ứng cử viên đầy hứa hẹn khác đã xuất hiện gần đây: chiếc Samsung Galaxy A57 .

Xét trên lý thuyết, Galaxy A57 có vẻ khá "hiền". Nó không sở hữu con chip flagship mạnh mẽ như OnePlus 15R, cũng không hứa hẹn được cập nhật các tính năng Android mới nhất sớm như Pixel 10a. Thiết kế của nó cũng không gây tranh cãi hay quá nổi loạn như Nothing Phone 4a Pro. Tuy nhiên, có một điểm cực kỳ ấn tượng mà bạn không thể phớt lờ: Dù mức giá khởi điểm chỉ từ 550 USD (giá Việt Nam khoảng 12 triệu), Galaxy A57 lại mang đến cảm giác cao cấp hệt như những dòng máy đắt tiền hơn, tiêu biểu là chiếc Galaxy S26 Plus.

Sự tinh tế đó sẽ mê hoặc bạn ngay từ khoảnh khắc chạm tay vào thiết bị. Thiết kế của Galaxy A57 dường như được xây dựng với một mục đích duy nhất: hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng người dùng trong ít nhất 6 năm của Samsung.

Dưới đây là cảm nhận của cây bút Tushar Mehta từ trang Android Authority về mẫu điện thoại mà anh cho rằng vượt trội hơn mọi điện thoại cùng giá khác.

Điện thoại dòng Galaxy A mang vẻ đẹp cao cấp đến ngỡ ngàng

Galaxy A57 ngay lập tức tạo cảm giác là chiếc điện thoại Android chỉn chu và tinh xảo nhất trong tầm giá, và chắc chắn là "vô đối" trong chính dòng Galaxy A của Samsung. Có vài lý do dẫn đến nhận định này, đầu tiên chính là độ mỏng nhẹ đáng kinh ngạc.

Thông thường, bạn chỉ thấy được độ mỏng nhẹ này trên những chiếc điện thoại sử dụng chất liệu nhựa cho mặt lưng và khung viền. Nhưng Galaxy A57 đã tự tin phá vỡ định kiến đó.

Thay vì nhựa, Samsung sử dụng các vật liệu cao cấp, bao gồm khung nhôm được đánh bóng mịn màng. Đối với mặt sau, máy sử dụng kính — nhưng không phải loại kính thường. Mặt lưng của Galaxy A57 được bảo vệ bởi lớp kính Gorilla Glass Victus+, và mặt trước cũng tương tự. Trong một phân khúc mà mặt lưng kính vẫn được coi là của hiếm, Samsung đã tiến thêm một bước xa hơn khi trang bị thêm lớp bảo vệ kiên cố này.

Đáng chú ý, Victus+ là phiên bản Gorilla Glass đặc biệt được sản xuất riêng cho các dòng điện thoại Samsung. Nó xuất hiện lần đầu trên Galaxy S22 Ultra, nghĩa là đây không phải một công nghệ mới mà là một thông số "được kế thừa" từ dòng cao cấp xuống. Mặc dù vậy, độ bền của nó vẫn rất ấn tượng. Corning tuyên bố rằng Victus+ đạt độ cứng mức 7 trên thang đo Mohs.

Việc một chiếc điện thoại ở tầm giá này sở hữu trang bị như vậy là cực kỳ hiếm hoi, thậm chí có thể khiến người mới nghe tưởng chừng Samsung đang "nổ" để tâng bốc chiếc máy. Tuy nhiên, bảng thông số trên website chính thức của Samsung đã xác nhận rằng sự hoài nghi là hoàn toàn sai lầm.

Lý do là bởi nhiều thương hiệu điện thoại thường chỉ giới hạn các lớp kính bảo vệ cao cấp cho màn hình, đặc biệt là với phân khúc tầm trung. Một mặt lưng bền bỉ không phải là ưu tiên cho những chiếc máy giá tầm trung.

Chẳng hạn, chiếc OnePlus 15R chỉ có lớp "Crystal Shield Glass" ở mặt trước và hoàn toàn thiếu lớp bảo vệ ở mặt sau. Google thậm chí còn gây thất vọng hơn khi vẫn dùng mặt lưng nhựa trên Pixel 10a, phớt lờ những lời kêu gọi từ người dùng và các chuyên gia.

Ngay cả một số điện thoại cao cấp đôi khi cũng cắt giảm chi phí bảo vệ bằng cách chọn các biến thể Gorilla Glass rẻ hơn. Ví dụ, chiếc OnePlus 15 sử dụng Gorilla Glass 7i thay vì dòng Victus.

Galaxy A57 có thể tự tin không dùng ốp

Lựa chọn thiết kế đơn giản nhưng thực dụng của Samsung với mặt lưng chống trầy xước tốt đã cho phép người dùng có thể "mạnh tay" hơn một chút với Galaxy A57. Tôi luôn muốn điện thoại của mình trông thật hoàn hảo lâu nhất có thể, đó là lý do tôi thường bao bọc chúng trong ốp lưng và miếng dán màn hình ngay cả trước khi bắt đầu sử dụng.

Tuy nhiên, Galaxy A57 cho phép tôi vô tư hơn. Đúng là kính Gorilla Glass ở mặt lưng không thể đảm bảo máy sẽ không vỡ tan nếu va chạm mạnh. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn thử mạo hiểm một chút, nhất là khi tôi sẽ không bao giờ có được sự tự tin tương tự nếu sử dụng một chiếc máy đắt tiền như Galaxy S26 Ultra mà không có ốp, đơn giản vì chi phí sửa chữa của nó cao hơn rất nhiều.

Ngoài lớp kính bảo vệ mặt sau, một lý do khác khiến tôi nghiêng về việc từ bỏ ốp lưng cho Galaxy A57 chính là cảm giác cực kỳ mỏng khi không có phụ kiện bao quanh.

Galaxy A57 dễ dàng lọt vào danh sách những chiếc điện thoại mỏng nhất mà tôi từng trải nghiệm trong một thời gian dài. Không hề quá lời khi nói rằng độ mỏng của A57 là một kỳ tích, và những con số đã chứng minh điều đó.

Với độ dày chỉ 6.9mm, đây là chiếc điện thoại Galaxy A mỏng nhất kể từ khi dòng máy này được tái cấu trúc vào năm 2019. Trước đó, chỉ có các biến thể năm 2015 của Galaxy A5 và A8 là có thể đánh bại được con số này.

Độ mỏng này cũng đồng nghĩa với việc Galaxy A57 còn thanh mảnh hơn cả chiếc Galaxy S26 nhỏ gọn — hoặc chỉ dày hơn khoảng 1mm so với Galaxy S25 Edge.

Một ví dụ điển hình khác cho sự tinh tế của Galaxy A57 là nó chỉ dày tương đương với phần đầu của bút S Pen trên Galaxy S26 Ultra, và mỏng hơn đáng kể so với chính chiếc S26 Ultra.

Tôi tin rằng có thể khẳng định Galaxy A57 mỏng hơn hầu hết các điện thoại trong cùng phân khúc. Nhưng trải nghiệm cầm nắm thực tế còn thuyết phục hơn cả những con số khô khan.

Mỗi khi cầm chiếc A57 lên sau khi vừa xoay xở với nửa tá điện thoại (chủ yếu là flagship) vốn luôn tràn ngập trên bàn làm việc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức vì sự thanh thoát và gọn gàng của nó.

Và tôi sẽ cực kỳ ghét việc phá hỏng cảm giác đó bằng cách đeo vào một chiếc ốp lưng thô kệch, lấy đi sự tinh tế vốn có.

Có thêm một lý do nữa khiến thiết kế này trở nên hợp lý, đó chính là tuổi thọ của thiết bị. Vì Samsung hứa hẹn 6 năm cập nhật Android cho Galaxy A57, nên việc ngoại hình của máy có thể trụ vững qua quãng thời gian đó là điều thiết yếu.

Việc sử dụng kính Gorilla Glass Victus+ cho thấy Galaxy A57 có khả năng chống chọi tốt hơn với những hao mòn trong quá trình sử dụng và vệ sinh hàng ngày, ngay cả khi không dùng ốp lưng.

Galaxy A57 dành cho ai (và không dành cho ai)?

Kỳ vọng của tôi về việc Galaxy A57 có thể sử dụng lâu dài còn đến từ thực tế là giao diện One UI hiện là một trong những trải nghiệm Android ổn định nhất (ít lỗi nhất) hiện nay.

Galaxy A57 được trang bị phiên bản One UI 8.5 mới hơn, mang lại trải nghiệm phần mềm đồng nhất gần như tương đương với các dòng máy đắt tiền hơn như Galaxy S26 series. Và hy vọng điều tương tự vẫn sẽ đúng trong nhiều năm tới.

Dẫu vậy, điều đó không mặc nhiên biến Galaxy A57 thành chiếc điện thoại tốt nhất phân khúc cho tất cả mọi người. Sẽ có những người cảm thấy phù hợp hơn với các lựa chọn khác. Trước hết, Galaxy A57 không phải là chiếc máy dành cho những người thích "đua" cấu hình, hoặc những ai mong đợi hiệu năng cấp độ flagship, công nghệ sạc siêu nhanh hay sạc không dây.

Mặc dù Galaxy A57 không hề có hiện tượng giật lag — biến thể RAM 12GB cùng hệ thống tản nhiệt cải tiến sẽ đảm bảo điều đó trong nhiều năm tới — nhưng nó không được sinh ra để chuyên cày game hay chụp ảnh chuyên nghiệp. Có những chiếc điện thoại khác làm tốt hơn ở mảng đó.

Thay vào đó, Samsung đang nhắm mục tiêu đến những khách hàng trân trọng trải nghiệm tinh tế, những người không bị mê hoặc bởi các tính năng hào nhoáng như sạc tốc độ cao, hiệu năng bùng nổ hay những khía cạnh phô trương khác. Và đối với họ, Galaxy A57 là một lựa chọn tuyệt vời.