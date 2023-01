Năm mới, con người mới: Thay đổi bản thân để phù hợp với thời đại, sẵn sàng đương đầu với cuộc sống và nắm thành công trong tay

Cuộc sống này luôn không ngừng thay đổi và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải thay đổi theo để phù hợp. Đổi mới là rất quan trọng nếu bạn phải đương đầu với cuộc sống, phát triển và hoàn thiện bản thân. Nó có nghĩa là bạn không để tình huống và những hoàn cảnh định nghĩa con người bạn, thay vào đó, bạn bắt đầu học hỏi và phát triển từ chúng.

Đổi mới bản thân là một quá trình đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong cuộc sống của bạn. Nó có thể khó khăn và đòi hỏi rất nhiều hy sinh cũng như nỗ lực. Năm mới sắp sang, đã đến lúc để bạn bắt đầu trở thành một con người mới, để chạm tay tới thành công và hoàn thiện chính mình hơn.

1. Phân tích cuộc sống của bạn

Làm sao để bạn có thể tiến lên nếu bạn không biết mình đến từ đâu? Đổi mới là một hành trình đòi hỏi một bước tiến. Dành một phút để đánh giá cuộc sống của bạn là điều rất quan trọng để tìm ra bạn đang ở đâu và bạn muốn ở đâu trong tương lai. Cuộc sống có xu hướng đặt chúng ta vào những tình huống và hoàn cảnh mà chúng ta không mong muốn, và phân tích cuộc sống của mình sẽ giúp xác định những vấn đề này. Hãy cho phép bản thân lùi lại một bước và nhìn kỹ lại mọi thứ, sau đó bạn sẽ có can đảm và phương hướng để tiến về phía trước.

Hãy bắt đầu bằng sức khỏe của mình. Hãy bắt đầu xem xét những khoảng trống hay những lĩnh vực mà bạn đang bỏ bê trong cuộc sống và bắt đầu cải thiện chúng. Sau đó, hãy tự suy ngẫm và xem điều gì xuất hiện trong đầu bạn nhanh nhất. Nhận thức về bản thân là điều rất quan trọng. Hãy lắng nghe trực giác của bạn, tập trung vào các giá trị cốt lõi của bản thân. Đây là sự khởi đầu cho cuộc hành trình đổi mới của bạn.

2. Bước ra khỏi vùng an toàn

Bạn có thực sự muốn một sự thay đổi trong cuộc sống vào năm mới không? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ phải rời khỏi vùng an toàn của bản thân. Là loài động vật sống theo thói quen, con người chúng ta thường thấy mình bị mắc kẹt ở một nơi trong một thời gian dài.

Đổi mới bản thân yêu cầu bạn phá vỡ những thói quen mới và sử dụng những thứ đã cũ như chất liệu để tạo ra một phiên bản mới của chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải thay đổi quan điểm và sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong cuộc sống cũng như cởi mở để sửa sai và học hỏi.

3. Trở thành người lạc quan

Đây là cách tốt để thay đổi cách bạn tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống. Hãy là một người lạc quan nếu bạn cần sự sáng tạo trở lại. Hãy chọn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mọi tình huống mà cuộc sống ném vào bạn, và bằng cách này bạn sẽ học hỏi và trưởng thành. Bao quanh bạn là năng lượng tích cực sẽ khiến cho bạn có thể biết rõ được con đường mình sẽ đi. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đạt được nhiều hơn nếu bạn chọn sống tích cực.

Ngưng phàn nàn bởi hầu hết những lời phàn nàn đều vô ích và chỉ khiến bạn thêm bực bội. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm ra điểm sáng trong mọi chuyện.

4. Có một kế hoạch

Hãy bắt đầu năm mới với một kế hoạch. Lập kế hoạch là điều cần thiết để sự thay đổi có thể xảy ra. Đừng chỉ mơ ước, hãy lập một kế hoạch thực tế. Điều đó giúp bạn có thể thiết lập được mục tiêu cho cuộc sống. Nó sẽ hoạt động như một chiếc la bàn để chỉ đường cho bạn mọi lúc. Đó là lựa chọn khi bạn lạc lối và mất phương hướng. Đó cũng là một hướng dẫn để bạn suy ngẫm về nơi mình sẽ đến.

Hãy tạo một số mục tiêu mới, tìm một hình mẫu để giúp bạn duy trì động lực, đồng thời tập trung vào việc phát triển và tuân thủ những quy tắc.

5. Học cách thử mọi thứ

Vẻ đẹp của cuộc sống này là sự không chắc chắn của chính nó. Tiếp tục với cuộc sống bằng hy vọng, ước mơ và kỳ vọng là những gì làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống. Đổi mới bản thân cũng liên quan đến việc có được những ý tưởng, mong muốn và khát vọng mới cho cuộc sống của bạn. Nó có nghĩa là thử những điều mới và cởi mở với những quan điểm mới.

Hãy học cách thử mọi thứ, và kiên trì chính là chìa khóa. Một lần thất bại không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc, hãy biến nó thành động lực và một cơ hội để học thêm những điều mới. Hãy thử làm mọi thứ cho đến khi bạn đạt được thành công.

6. Can đảm

Có một câu nói rằng chúng ta là tài sản quan trọng nhất của chính mình và đồng thời cũng là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Sự nghi ngờ bản thân và nỗi sợ hãi là điều phổ biến trong quá trình đổi mới, và thông thường chúng sẽ làm lu mờ những phán đoán của chúng ta. Và can đảm chính là điều tiên quyết trong quá trình tái tạo và phát triển cá nhân.

Can đảm là thứ giúp bạn tiến lên. Học cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực và không cho phép chúng định nghĩa bạn. Can đảm là sẵn sàng đối diện khi mọi việc không như ý muốn. Học cách can đảm để bám sát kế hoạch và thay đổi cuộc đời.

7. Thay đổi thói quen

Thay đổi thói quen cũng là một cách để bạn thay đổi chính mình. Nếu cuộc sống của bạn đang giống như một vòng lặp, làm việc, về nhà, ngủ, thức dậy và lại làm việc. Vậy thì đã đến lúc để bạn phá vỡ vòng lặp, thay đổi thói quen của mình.

Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, chậm rãi và tăng dần sau một thời gian. Đơn giản chỉ cần bắt đầu bằng cách thức dậy sớm và tập thể dục, đọc sách, chuẩn bị bữa sáng hoặc tắm rửa. Chỉ cần làm bất cứ điều gì thúc đẩy bạn đạt được mục tiêu đã đặt ra. Một cuộc sống mới có nghĩa là đi trên một con đường mới.

Đừng quên tạo những thói quen lành mạnh vào ban đêm để bạn có thể kết thúc một ngày thuận lợi và có một đêm ngon giấc. Thay đổi thói quen có thể là một việc khó khăn ban đầu và bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần. Đổi mới bản thân là một quá trình và bạn sẽ ngạc nhiên trước cách những thay đổi thói quen đơn giản giúp bạn hướng tới mục tiêu nhanh hơn.

8. Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ của bạn

Một bước quan trọng của việc đổi mới bản thân là học cách ưu tiên những nhiệm vụ của bạn. Ưu tiên các nhiệm vụ của bạn là một cách để tránh sự trì hoãn. Đổi mới không phải là chuyện xảy ra trong một sớm một chiều, đó là một con đường đòi hỏi sự cam kết và kiên trì. Để đạt được thành công, hãy dành một khoảng thời gian chất lượng trong ngày để thực hiện những nhiệm vụ ưu tiên. Hãy vẽ thời gian biểu và lập danh sách những việc cần làm để giúp bạn quản lý thời gian. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ lịch trình và thực hiện ước mơ, mục tiêu của mình một cách nhất quán.

9. Ở bên cạnh những người cùng “tần số”

Cuộc sống được xây dựng bởi các kết nối xã hội. Đổi mới bản thân đòi hỏi bạn phải ở bên cạnh những người phù hợp với mình, những người sẽ thách thức, truyền cảm hứng, hướng dẫn và sửa lỗi cho bạn trong quá trình này. Ở cạnh những người có cùng “tần số” với mình giúp bạn dễ dàng đạt được thành công hơn và có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hãy loại bỏ những mối quan hệ độc hại và sắp xếp lại vòng tròn xã hội của mình nếu bạn muốn đổi mới. Bạn là những gì xung quanh bạn và việc tìm được đúng người sẽ giúp bạn có thể tái tạo bản thân.

10. Tìm một cố vấn

Một người cố vấn có thể chỉ cho bạn cách để thoát ra khỏi bế tắc. Họ giống như một ánh sáng hướng dẫn bạn thoát khỏi bóng tối. Họ giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng và truyền cảm hứng để bạn đi theo con đường đã định.

Có nhiều loại cố vấn khác nhau, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Những người cố vấn trực tiếp là những người hiển hiện trong cuộc sống của bạn, hướng dẫn trực tiếp cho bạn. Những người cố vấn gián tiếp có thể được tiếp cận thông qua sách vở, video, podcast. Hãy tìm cho mình một người cố vấn phù hợp để bạn có được những bước đi rõ ràng trong con đường đổi mới bản thân.

11. Theo đuổi công việc mơ ước của bạn

Điều này không dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp của mình hoặc cảm thấy môi trường hiện tại sẽ không đưa bạn đi đến đâu, vậy thì một công việc mới có thể là một cách hiệu quả để tái tạo lại bản thân. Bạn có thể học thêm những kỹ năng mới, tham gia vào những hội nhóm hoặc ngành nghề mới.

Có một công việc mới là một sự thay đổi lớn nhưng nó có thể là con đường phù hợp cho những ai đang muốn đổi mới bản thân. Sự nghiệp của bạn thường là một phần bản sắc của bạn, và một sự nghiệp mới có nghĩa là một bản sắc mới.