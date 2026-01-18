Nam MC nổi tiếng thông báo: "Một ân nhân của nhiều nghệ sĩ qua đời"

Mới đây, MC Khánh Hoàng (người lồng tiếng phim Bao Thanh Thiên và nhiều phim bộ Hoa ngữ đình đám thập niên 90) đã thông báo một thông tin.

MC Khánh Hoàng

Anh nói: "Hôm nay tôi xin chia sẻ thông tin hơi riêng tư một chút. Người bạn này không thân với tôi nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại cũng như trong nước. Một ân nhân của nhiều nghệ sĩ đã qua đời.

Anh là người bỏ tiền túi tài trợ cho rất nhiều show nhạc, băng nhạc của các nghệ sĩ trong thời gian anh ăn nên làm ra, có nhiều tiền. Tôi gọi anh là ân nhân của nhiều nghệ sĩ hải ngoại và trong nước. Đây là một thông tin khá sốc.

Rất nhiều nghệ sĩ chịu ơn của anh, kể cả những bầu show và giám đốc trung tâm cũng đều xúc động chia buồn anh.

Anh tên là Huy, mọi người hay gọi anh là Huy Princess. Anh được phát hiện gặp tai nạn giao thông khi đang lái xe và đã qua đời. Tôi đọc báo thì thấy cảnh sát phát hiện ra anh lái chiếc xe SUV trên đường cao tốc.

Vụ va chạm xảy ra dưới cầu vượt. Nhân viên y tế đã tới hiện trường cấp cứu luôn nhưng anh đã qua đời ngay sau đó.

Anh Huy là chủ một viện thẩm mỹ có tên Princess nên mọi người hay gọi anh là Huy Princess.

Sau này, anh làm nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác nhưng thành công nhất vẫn là thẩm mỹ. Anh còn làm dịch vụ giảm cân cho những người thừa cân vì ở Mỹ nhiều người bị thừa cân quá.

Có các bác sĩ thực hiện phẫu thuật khâu lại dạ dày để người ta ăn ít đi. Khách hàng của anh không chỉ người Việt mà còn nhiều người Mỹ.

Anh ấy còn có tiệm nail cao cấp, vẽ bằng kim cương nhỏ, một bộ nail có giá lên tới vài nghìn đô, dành cho người giàu. Anh ấy còn mở một tiệm bánh mì ở Las Vegas.

Vì kinh doanh thành công nên anh có tiền tài trợ các chương trình ca nhạc. Tôi biết anh ấy cũng phải 20 năm rồi dù không thân.

Anh ấy rất hào phóng, thường cho tiền nghệ sĩ, giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn, bỏ tiền tài trợ show diễn, làm băng đĩa cho nghệ sĩ.

Anh ấy luôn là người đầu tiên bỏ tiền mua hết hai dãy ghế VIP hàng đầu cho show nhạc với giá lên tới 1000 đô một vé, 20 vé là 20 nghìn đô. Anh ấy mua chỉ trong 30 giây, rất nhanh. Mua xong, anh ấy mời bạn bè mình tới xem show".