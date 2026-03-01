Nam MC nổi tiếng nói 1 câu, Xuân Hinh vội thốt lên: "Trăm tỷ là lỗ"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình bên cạnh sự nghiệp thăng hoa.



Ông nói: "Tôi sinh ra là con người có cuộc sống rất khổ. Đến khi đi làm kiếm được chút tiền, tôi xây dựng nhà thờ để đền đáp tiền nhân.

Xuân Hinh

Xong xuôi thì tôi lo đến gia đình mình ở Hà Nội. Con chim có tổ con người có nhà. Muốn có nhà thì phải lấy vợ, lấy vợ rồi thì phải có con. Con cái là của để dành.

Có con rồi thì tôi phải lo dạy dỗ con cái. Vợ dở hơi có thể lấy vợ khác nhưng con dở hơi là nhục muôn đời, không thể để con dở hơi được. Chồng dở hơi cũng lấy chồng khác được nhưng con thì không.

Quan điểm tôi đã rõ ràng rành mạch như thế rồi, vợ là vợ, chồng là chồng, con là con. Diễn múa là diễn múa, về nhà là người bình thường. Mọi thứ phải có điểm dừng của nó, dở hơi nhưng tiền rơi vẫn nhặt".

Tiếp đó, Xuân Hinh gửi lời đến khán giả: "Tôi chúc khán giả cả nước ngày càng yêu quý tôi, yêu quý các tác phẩm của tôi để tôi có động lực làm nghệ thuật. Nhà có bao tiền tôi sẽ bỏ ra để sản xuất, làm những thước phim hay để phục vụ quý vị.

Tôi mong quý vị khán giả ủng hộ phim để mỗi năm tôi lại đóng một bộ phim".

MC Nguyên Khang

MC Nguyên Khang nghe vậy liền bày tỏ: "Cháu cảm ơn chú Xuân Hinh đã đến đây. Cháu rất biết ơn chú vì chú là người rất tình cảm, sống rất chân thành. Chú Xuân Hinh đã cho cháu cơ hội đến với bảo tàng Đạo Mẫu của chú.

Chú cũng nhận lời đến đây là điều vô cùng quý báu vì không dễ để chú nhận lời ngồi trong một talk show như thế này. Cháu cảm ơn chú và chúc chú có thêm nhiều sản phẩm nghệ thuật được đón nhận.

Đặc biệt, chúc phim Mùi phở với vai diễn điện ảnh đầu tiên của chú Xuân Hinh sẽ đạt doanh thu trăm tỷ".

Xuân Hinh nghe vậy liền thốt lên: "Trăm tỷ là lỗ".

Nguyên Khang vội chúc lại: "Nếu được thì chúc phim Mùi phở phá kỷ lục của phim cao nhất là 700 tỷ, tức là 800 tỷ. Đạt 800 tỷ thì dẫn đầu".