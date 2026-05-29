Nam MC bị đồn qua lại với vợ Đức Tiến: "Tôi không bao giờ làm những chuyện bậy bạ như vậy"

Vừa qua, MC Khánh Hoàng đã lên tiếng thẳng thắn trước nhiều đồn thổi rằng anh qua lại với vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương.

Anh nói: "Tôi có làm cho một hãng bảo hiểm. Sau khi Đức Tiến qua đời, hãng bảo hiểm của tôi thấy Bình Phương là trường hợp cần được bảo vệ nên tôi có mời Bình Phương đến làm việc, chụp hình cùng nhau kỷ niệm.

MC Khánh Hoàng cùng vợ con tới thăm mộ Đức Tiến

Hai anh em tôi thân nhau từ trước nên chụp hình vui vẻ. Nhiều người lấy những bức hình đó ra để vu cho tôi có ý đồ xấu với Bình Phương.

Tôi nói thẳng, tôi là người đã có gia đình, mới năm ngoái tôi kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi đã có 3 đứa con lớn, hạnh phúc viên mãn.

Tôi đi chơi nhiều, bạn bè cũng nhiều. Tôi nói thật, nếu tôi đã muốn ngoại tình thì tôi cũng không chọn Bình Phương, một người vừa mới góa chồng, chồng còn chưa mồ yên xanh cỏ.

Tôi không bao giờ làm những chuyện bậy bạ như vậy, thèm khát đến mức độ như thế để xảy ra mối quan hệ bất chính.

Ai có sự suy diễn về mối quan hệ giữa tôi và Bình Phương thì làm ơn bớt lại. Hôm qua, tôi còn dẫn cả vợ con tới thăm mộ Đức Tiến, gặp Bình Phương ở đó và chụp ảnh để cho mọi người thấy chúng tôi hoàn toàn trong sạch.

Mọi chuyện trôi qua cũng hơn 2 năm rồi. Nếu sau này Bình Phương có bạn trai mới thì cũng là chuyện bình thường vì Bình Phươn vẫn còn trẻ, lại nuôi con một mình cần có điểm tựa, đỡ đần.

Rất nhiều người trải qua vài lần đò là chuyện bình thường. Vì vậy, việc Bình Phương có đi thêm bước nữa hay có bạn trai mới để dựa vào cũng là bình thường, không nên vì thế mà soi mói, chỉ trích Bình Phương".

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên, người mẫu Đức Tiến ở tuổi 44 vào tháng 5/2024 đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Anh là một gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt những năm 2000 nhờ ngoại hình lãng tử, điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, ấn tượng.

Sau khi sang Mỹ định cư, Đức Tiến vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tích cực tham gia các chương trình cộng đồng và luôn là một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Sự ra đi của anh khi tuổi đời còn khá trẻ, để lại người vợ hiền cùng con gái nhỏ thơ dại, đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và xót xa.