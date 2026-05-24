"Khi tôi mới bước chân sang hải ngoại, người tôi thân nhất là chị Minh Tuyết"

Tùng Ninh
|

"Tôi không thích scandal, không thích những điều làm cho khán giả không vui với mình" – Mai Thiên Vân nói.

Mới đây, tại kênh DC Agency, ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân đã chia sẻ về quan điểm làm nghề. Cô nói: "Với lối sống của tôi, tôi thích sống một đời sống an toàn, bình yên. Tôi không thích scandal, không thích những điều làm cho khán giả không vui với mình. Tôi tránh hết có thể mọi điều nhạy cảm, gây tranh cãi.

Mai Thiên Vân

Vì vậy, ngoại trừ những biến cố, tai nạn từ trên xuống dưới tôi không lường trước được thì đành chịu, còn lại tôi sẽ tránh hết.

Mọi định hướng, con đường tôi chọn đều để làm đẹp bài hát, hình ảnh, lối sống của mình để khán giả không có ý kiến trái chiều về tôi.

Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể và xa hơn nữa là cố gắng tạo nên một hình ảnh đẹp, lối sống đẹp về bản thân để lan tỏa những giá trị tích cực cho các bạn trẻ. Tất nhiên, không bắt buộc các bạn phải giống tôi nhưng tôi vẫn muốn cống hiến, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cho mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ".

Về mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp, Mai Thiên Vân chia sẻ: "Khi tôi mới bước chân sang hải ngoại. Người đồng nghiệp mà thân nhất với tôi là chị Minh Tuyết.

Thực sự lúc đầu mọi thứ rất khó, không phải dễ dàng mà chơi được với nhau nhưng tôi tin vào chữ duyên.

Kể cả bây giờ, dù chị Minh Tuyết rất bận rộn và tôi cũng có cái bận rộn riêng nhưng mỗi khi chị Minh Tuyết chỉ có vài ngày về Mỹ nghỉ ngơi là lập tức gọi cho tôi.

Không chỉ gọi để hỏi thăm mà chị Minh Tuyết còn hay nấu ăn rồi mời tôi tới nhà ăn uống.

Điều khiến tôi quý chị Minh Tuyết là dù có bận rộn đến đâu thì chị vẫn luôn nhớ tới những người bạn của mình. Tôi thì tính nhát nên ít khi chủ động nhưng chị Minh Tuyết thì lúc nào cũng chủ động.

Điều đó khiến tôi cảm thấy trân quý, dù ở xa không gặp nhau thường xuyên được nhưng chỉ cần có thời gian là nhớ đến nhau. Không phải vì bây giờ chị Minh Tuyết nổi tiếng hơn mà tôi nhắc tên chị, không có. Đó là tình cảm trân thành, tình cảm khiến tôi nhớ mãi, còn mãi trong lòng tôi".

