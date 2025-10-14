"Nấm lùn showbiz Việt" suy sụp sau khi ly hôn chồng Tây cao 2m

Vào tháng 1/2024, diễn viên Trương Phương cho biết cô và chồng Tây đã quyết định đường ai nấy đi sau 7 năm gắn bó. Cô chia sẻ: "Chồng cũ của em - anh ấy là một người đàn ông tốt, hiền lành, vui tính nhưng chúng em không hợp nhau ở quan điểm sống. Bọn em thường xuyên tranh cãi và mối quan hệ rất căng thẳng mệt mỏi suốt 2 năm qua. Chính vì vậy em quyết định dừng lại và ly hôn sau 7 năm bên nhau".

Sau 1 năm thông báo ly hôn, "diễn viên lùn nhất" Việt Nam đã lên xe hoa lần thứ 2. Trên trang cá nhân, Trương Phương mới đây hé lộ khoảnh khắc gương mặt buồn bã tiều tụy, rơm rớm nước mắt sau khi ly hôn lần đầu tiên. Ở phần sau của clip, nữ diễn viên sinh năm 1987 liên tục phát cẩu lương với chồng thứ 2, đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân.

Cô viết: "Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chúc cho tất cả các cô gái trên thế gian đều tìm được hạnh phúc của mình". Trên mạng xã hội, netizen đã quá quen với những clip Trương Phương flex việc được chồng Tây cưng chiều hết mực.

Từ khi kết hôn, Trương Phương chăm chỉ làm các clip thường ngày đăng tải trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít netizen lại mỉa mai cô cố tình khoe mẽ, sống phông bạt. Mới đây, Trương Phương còn đáp trả khi bị nói đang đeo "đá giả" nhưng khoe là nhẫn kim cương. "Dạ em quay sát vào đây ạ. Thôi thì trang sức đeo đẹp là được, bác soi em làm gì tội nghiệp em ạ", cô viết.

Trương Phương từng chia sẻ: "Lúc mới ly hôn xong, tôi mất phương hướng lắm! Nhưng cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên tôi đúng lúc để tôi hiểu rằng, ông trời mang đi một số thứ không phải vì mình không xứng đáng mà là vì mình xứng đáng có thứ tốt hơn.

Là phụ nữ, nhất là phụ nữ đã từng trải qua một lần đò, đã từng vấp ngã trong tình yêu thì thực sự rất sợ tiếp tục mối quan hệ mới, đôi khi họ còn thu mình lại. Nhưng với tôi thì khác, tôi quan điểm rõ ràng lắm! Mình kết thúc một mối quan hệ cũ để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn".

Trương Phương tên đầy đủ là Trương Thị Lan Phương, sinh năm 1987. Với chiều cao khiêm tốn và vóc dáng tròn trịa, cô được khán giả gọi với biệt danh hài hước là “nữ diễn viên lùn nhất showbiz Việt”.

Trương Phương từng ghi dấu ấn qua một số bộ phim truyền hình như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Sau khi kết hôn, cô tạm rời màn ảnh để tập trung phát triển công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.