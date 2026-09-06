Nam influencer tử vong khi du lịch Thái Lan sau khi ghé phòng khám làm đẹp, được an táng trong quan tài 19 tỷ đồng

Nam influencer người Anh gốc Nigeria tử vong sau khi thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy tại Thái Lan. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân tử vong của anh là thuyên tắc phổi.

Igho “Tiny” Ubiribo, một influencer người Anh gốc Nigeria, tử vong sau khi thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy nhằm tăng kích thước dương vật trong chuyến du lịch tại Thái Lan, theo báo cáo của cơ quan điều tra nguyên nhân tử vong tại Anh.

Ubiribo, 43 tuổi, đến Bangkok cùng vợ là Daniella Simba Allen. Ngày 5/3, anh thực hiện thủ thuật tại đây. Sau đó, khi hai vợ chồng đang được massage, Ubiribo bắt đầu phàn nàn về việc đau ngực và nhiều lần mất ý thức. Anh được đưa đến Bệnh viện Sukhumvit cấp cứu.

Ảnh: Instagram/@ego2222

Theo TMZ, khi nhập viện, Ubiribo không thể trả lời các câu hỏi một cách mạch lạc. Anh sau đó tử vong do thuyên tắc phổi, trước khi các nhân viên y tế có thể tiến hành chụp CT để chẩn đoán.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi do cơ quan điều tra tại Anh thực hiện, axit hyaluronic và lidocaine được sử dụng trong mũi tiêm là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thuyên tắc phổi khiến Ubiribo tử vong. Trước đó, bằng chứng được trình bày tại Tòa án Điều tra nguyên nhân tử vong Inner West London cho biết Ubiribo đã được tiêm 40 ml axit hyaluronic và lidocaine tại một phòng khám ở Bangkok.

TMZ đưa tin các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Ubiribo trong hơn 100 phút nhưng không thể cứu sống anh.

Ubiribo có khoảng 185.000 người theo dõi trên Instagram và được biết đến với lối sống xa hoa. Anh sở hữu một căn nhà trị giá khoảng 1,1 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng) tại khu Crenshaw, Los Angeles và một căn hộ trị giá khoảng 600.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng) ở London.

Ảnh: Instagram/@ego2222

Ubiribo và Allen kết hôn trong một đám cưới được tổ chức cầu kỳ tại Zimbabwe vào năm 2022. Sau khi qua đời, Ubiribo được an táng tại London trong một chiếc quan tài mạ vàng có giá hơn 745.000 USD (khoảng 19 tỷ đồng).

Theo báo cáo, các chất làm đầy chứa axit hyaluronic được sử dụng để tăng kích thước dương vật có thể có giá lên tới 9.000 USD (khoảng 234 triệu đồng) và thường duy trì hiệu quả trong khoảng 6-9 tháng.

Tòa án Điều tra nguyên nhân tử vong Inner West London chưa lập tức phản hồi yêu cầu của The Post về việc cung cấp báo cáo khám nghiệm tử thi.

Nguồn: New York Post