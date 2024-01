Năm Giáp Thìn 2024, gia chủ nên chọn người xông đất tuổi nào để cả năm may mắn, tài lộc dồi dào?

Xông đất là gì?

Xông đất đầu năm, hay còn gọi là xông nhà, là một tục lệ truyền thống của người Việt. Đây là hoạt động mà người ta thực hiện vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, với mong muốn rằng năm mới sẽ mang lại may mắn, tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ cũng như mọi người trong nhà.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, mỗi gia đình có một địa vực riêng của mình, người khác đến địa vực đó được gọi là xông đất. Xông là tiến lên, nhập vào, đất là địa vực của gia đình đó. Bởi vậy, ngày tết là ngày mở đầu cho một năm mới thì những người đến đầu tiên với gia đình đó chính là "xông đất".

Ý nghĩa của xông đất

Theo quan niệm của người đi trước, nếu ngày mùng 1 mọi chuyện thuận lợi thì gia đình cả năm sẽ được bình an và gặp nhiều may mắn, tài lộc. Do vậy việc chọn người xông đất đầu năm vô cùng quan trọng, những người có tính cách vui vẻ, hoà đồng, và thành công trong sự nghiệp làm người mở đầu trong ngày mùng 1 Tết.

Khi xông đất, người xông đất thường bước qua ngưỡng cửa với chân phải trước, tay phải bưng giỏ quà. Họ cũng thường chúc gia chủ một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.

Trường hợp xông đất tự nhiên thì gia chủ sẽ thuận theo tuổi tác. Không quá khắt khe trong việc chọn người xông nhà.

Đặc biệt người xông đất phải có tuổi hợp với chủ nhà và con vật đại diện của năm đó và tránh tuổi “tứ hành xung”. Tuổi người xông đất nên có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh đối với gia chủ. Cùng với đó Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm cũng cần tương sinh với người đó.

Các tuổi xông đất đẹp cho gia chủ trong năm 2024

Năm 2024 theo lịch phương Đông là năm con Rồng hay còn được gọi là năm Giáp Thìn. Dưới đây là những tuổi xông đất phù hợp với tuổi của gia chủ, bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho dịp Tết này:

1. Gia chủ tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể mời các tuổi sau để xông đất: Nam mệnh tuổi Ất Hợi (1955), Nhâm Dần (1962), Ất Dậu (1945), Bính Dần (1986), Giáp Thân (1944), Mậu Tuất (1958), hoặc nữ mệnh tuổi Bính Tý (1996), Đinh Sửu (1997), Kỷ Mão (1999), Tân Mùi (1991).

2. Gia chủ tuổi Sửu

Gia chủ tuổi Sửu nên chọn người tuổi Quý Mão (1963), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Ất Mão (1975), Nhâm Ngọ (1942), hoặc Đinh Mão (1987) để xông đất cho may mắn.

3. Gia chủ tuổi Dần

Tuổi phù hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Dần bao gồm tuổi Nhâm Thìn (1952), Quý Tỵ (1953), Ất Tỵ (1965), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Mùi (1979), hoặc Bính Dần (1986).

4. Gia chủ tuổi Mão

Người tuổi Mão nên mời người tuổi Tân Dậu (1981), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Giáp Tý (1984), hoặc Bính Thìn (1976) đến xông đất.

5. Gia chủ tuổi Thìn

Gia chủ tuổi Thìn có thể chọn người tuổi Mậu Dần (1998), Kỷ Sửu (1949), Tân Mùi (1991), Quý Dậu (1993), hoặc Ất Mão (1975) để xông đất.

6. Gia chủ tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nên tìm người tuổi Đinh Sửu (1997), Kỷ Mão (1999), Tân Tỵ (2001), Quý Mão (1963), hoặc Giáp Thìn (1964) để xông nhà.

7. Gia chủ tuổi Ngọ

Tuổi thích hợp để xông đất cho tuổi Ngọ bao gồm tuổi Nhâm Thân (1964), Quý Dậu (1993), Ất Hợi (1995), Giáp Tý (1984), hoặc Đinh Mão (1987).

8. Gia chủ tuổi Mùi

Gia chủ tuổi Mùi có thể chọn người tuổi Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Dậu (1969), hoặc Tân Mùi (1991) để xông đất.

9. Gia chủ tuổi Thân

Người tuổi Thân nên mời người tuổi Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Ất Tý (1984), Bính Thìn (1976), hoặc Đinh Tỵ (1977) đến xông nhà.

10. Gia chủ tuổi Dậu

Tuổi hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Dậu là tuổi Mậu Ngọ (1978), Kỷ Mùi (1979), Tân Dậu (1981), Nhâm Tuất (1982), hoặc Quý Hợi (1983).

11. Gia chủ tuổi Tuất

Gia chủ tuổi Tuất có thể chọn người tuổi Ất Tý (1984), Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Mậu Thân (1968), hoặc Kỷ Dậu (1969) để xông đất.

12. Gia chủ tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên mời các tuổi Nhâm Ngọ (1942), Giáp Tý (1984), Bính Thìn (1976), Đinh Mão (1987), hoặc Mậu Ngọ (1978) để xông nhà đầu năm.

Lưu ý rằng thông tin này mang tính chất tham khảo và việc lựa chọn người xông đất cần dựa trên nhiều yếu tố đặc thù khác nhau của từng gia chủ, nên cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của gia đình mình.

