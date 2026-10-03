Nam diễn viên U60 sang Mỹ: "Đi Mỹ tươi cười vậy chứ lòng cũng buồn"

Mới đây, diễn viên Tiết Cương thu hút sự chú ý khi đăng tải một status được nhiều khán giả nhận xét là "nịnh vợ".

Cụ thể, trên trang cá nhân nam diễn viên viết: "Đi Mỹ tươi cười vậy chứ lòng cũng buồn vì nhớ Ngọc Thưởng. Tóc Ngọc Thưởng hớt đó cả nhà".

Chia sẻ của Tiết Cương nhanh chóng nhận được nhiều bình luận hài hước từ bạn bè, khán giả: "Có bị ép đăng status không?"; "Chắc làm gì lỗi sao tui nghi nghi"; "Tiết Cương nay biết nịnh Ngọc Thưởng"; "Hiếm có khó tìm được ông chồng quốc dân như vậy"; "Biết nịnh ghê ấy"...

Đính kèm status, Tiết Cương đăng tải hình ảnh bản thân ở một địa điểm tại Mỹ. Được biết, nam diễn viên qua Mỹ từ vài ngày trước, trên trang cá nhân anh đăng tải status đến nhiều địa danh nổi tiếng của đất nước được mệnh danh là cường quốc số 1 thế giới.

Hình ảnh Tiết Cương đính kèm status.

Tiết Cương bên vợ kém 26 tuổi.

Tiết Cương tên thật Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973 tại Long An. Anh là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh phía Nam.

Bên cạnh diễn xuất, Tiết Cương còn hoạt động ở vai trò MC, đạo diễn và sáng tạo nội dung trên YouTube. Nam diễn viên từng được khán giả chú ý với cuộc sống khá giản dị, sở thích làm vườn và sưu tập xe cổ.

Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng vào tháng 4/2022. Bà xã nam diễn viên sinh năm 1999, kém chồng 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, kinh doanh online và hỗ trợ chồng làm nội dung số.

Tháng 5/2025, vợ chồng Tiết Cương đón con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và cùng vợ con tận hưởng cuộc sống bình dị tại Long An.