Nam diễn viên U60 nói về mối quan hệ với Việt Hương

Mới đây, tại buổi gặp gỡ với đạo diễn Khương Dừa, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Anh nói: "Từ năm 2001 tôi đã nổi tiếng rồi, đi diễn tỉnh mọi người thương lắm, tới đâu người ta cũng mời vào nhà ăn cơm. Nhà tôi có mình tôi theo nghề diễn, đây không phải nghề truyền thống nhà tôi.

Tiết Cương

Từ thời còn học phổ thông, tôi đã thuộc dạng cá biệt, trong học bạ thường hay bị cô phê bình là nói linh tinh. Tôi nói nhiều lắm, tính hiếu động từ nhỏ.

Tôi sống ở Long An. Từ Long An tới Sài Gòn có 50km thôi, nhưng thời thập niên 90 thì đó là khoảng cách xa lắm, ghê gớm lắm, như kiểu từ thành phố tới vùng quê. Từ Long An tới Sài Gòn như sang một thế giới khác.

Vì thế nên dù có máu hài hước trong người, nhưng tôi đâu dám thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Học hết lớp 12, tôi cũng lên Sài Gòn nhưng đi học thủy thủy lái tàu, nhưng vì không phải nghề yêu thích nên tôi học dở lắm, toàn bị lưu ban.

Tôi còn từng đi lái tàu dưới miền Tây, nhưng không đến đâu vào đâu. Việc tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh đúng là một cơ duyên.

Khi ấy tôi ở trọ gần đường Cống Quỳnh quận 1 (nơi có trường Sân khấu Điện ảnh). Ngày nào tôi cũng đạp xe qua chợ Thái Bình gần đó, tiện đi ngang qua trường Sân khấu Điện ảnh thì đều thấy nghệ sĩ ngồi đó.

Việt Hương và Tiết Cương

Trước cổng trường Sân khấu Điện ảnh có một quán cà phê. Có hai người hay ngồi đó mà lần nào đi qua tôi cũng thấy là thầy Minh Nhí và thầy Hữu Nghĩa, tiếp đó là anh Hữu Châu, chị Hồng Vân, chị Hồng Đào, anh Phước Sang. Tôi gặp những người đó nhiều nhất, nhưng nào dám nói chuyện, chỉ dám nhìn họ từ xa.

Về sau tôi tò mò quá, thấy hay quá mới thử đăng ký thi thử vào trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng vì đăng ký muộn quá nên chỉ được vào loại C tức là loại không cần thi, cứ đóng tiền là được vào học. Cùng lớp với tôi lúc đó có Việt Hương, Trần Bùm, Kim Huyền. Tôi còn nhớ Việt Hương vừa dắt chiếc xe máy Charlie vào là tôi đứng sau lưng.

Học được một năm thì tôi với Việt Hương thi lại vào trường, diễn cùng với nhau một tiểu phẩm luôn và đậu. Tôi với Việt Hương là đi với nhau từ những ngày đầu. Thành ra tuy tôi lớn hơn Việt Hương 3 tuổi nhưng toàn xưng mày tao với nhau".