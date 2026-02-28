Nam diễn viên sở hữu 19 căn nhà và biệt thự ở tuổi ngoài 30, khoe lì xì 2 con nhận được, ai cũng xin vía

Mới đây, Trịnh Tú Trung đăng trên trang cá nhân khoe tổng kết lì xì của 2 cô con gái anh đã nhận được trong dịp Tết nguyên đán vừa qua.

Cụ thể, nam diễn viên viết: "Hết Tết, cuối tháng, tổng kết thêm những phong bao của 3 ngày cuối để ghi nhớ sau này đỡ tranh chấp ạ. Không biết mình đã gieo bao nhiêu để Moza Moca nhận lại nhiều yêu thương thế này. Đây chỉ là lì xì vật lý chưa kể online và những người thân khác nhận thay không phải ba Trung nha".

Cùng với chia sẻ này, Trịnh Tú Trung đính kèm hình ảnh chụp lì xì mà 2 cô con gái của anh nhận được, vài xấp tiền hàng trăm tờ, đều có mệnh giá 500.000 đồng, cùng 10 tờ 100 đô.

Dưới phần bình luận nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và "xin vía". Vài người khuyên nam diễn viên mua vàng. Anh cũng thẳng thắn cho biết đang mua vàng trữ.

Trịnh Tú Trung khoe lì xì của 2 con gái nhận được bằng tiền mặt, chưa kể chuyển khoản và những người khác nhận thay.

Trịnh Tú Trung sinh năm 1986 tại TPHCM. Nam diễn viên tự lập từ nhỏ. Học lớp 10, Trịnh Tú Trung đã cộng tác với báo và tạp chí, làm quản lý cho ca sĩ Hiền Thục.

Nam diễn viên từng kể trong chương trình Chuyện nghề chuyện đời rằng: " Khoảng 28 năm trước mà nhuận bút tháng nhiều nhất của tôi là gần 40 triệu đồng. Tôi là một trong những người kiếm tiền khủng nhất ở tòa soạn. Và mình cứ tích lũy như vậy nên 1 năm, tôi có biết bao nhiêu là tiền. Vừa đóng được học phí, vừa mua được xe, vừa lo được cho gia đình và để dành. Từ số vốn để dành đó nên năm 17,18 tuổi khi học đại học, tôi mới có tiền ra nước ngoài mua hàng về bán".

Bên cạnh nghề viết báo, làm quản lý cho Hiền Thục, Trịnh Tú Trung còn bắt đầu kinh doanh thời trang nhập từ nước ngoài về và rất đắt hàng.

Anh kể: " Năm đó tôi 17, 18 tuổi, vừa bước chân vào học đại học là nghĩ ngay tới chuyện kinh doanh để nuôi con đường học vấn của mình".

Trịnh Tú Trung được xem là đại gia của showbiz Việt.

Anh sở hữu 19 bất động sản giá trị.

Sau này, Trịnh Tú Trung làm công việc stylist cho nghệ sĩ. Anh góp phần không nhỏ trong việc định hình phong cách thời trang và xây dựng hình ảnh cho người mẫu Thanh Hằng, Yến Trang.

Khoảng năm 2015-2016, Trung tham gia chương trình Cùng nhau tỏa sáng và đạt giải á quân. Sau đó, anh tham gia game show Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, xuất sắc đạt giải Ba chung cuộc.

Trịnh Tú Trung từng ngồi ghế nóng của nhiều game show truyền hình như: Quý cô hoàn hảo, Quý ông hoàn hảo, Người hùng của những ngôi sao, Một trăm giây rực rỡ… và tham gia nhiều phim ở vai trò diễn viên cũng như nhà sản xuất: Ngôi nhà bươm bướm, Thưa mẹ con đi, Phượng Khấu, Là mây trên bầu trời của ai đó...

Bất ngờ hơn, Trịnh Tú Trung còn là tác giả của nhiều ca khúc như: Dưới những áng mây bay, Chỉ cần có mẹ, Những dòng thư vội trao, Tình ca của tình ca ….

Anh thường xuyên nhận được tiền tác quyền từ trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho những sáng tác của mình.

Nam diễn viên khoe thẻ đen quyền lực bên mẹ và con gái.

Trịnh Tú Trung còn khiến mọi người bất ngờ bởi độ giàu có của mình khi sở hữu tới 19 căn biệt thự trị giá hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cộng thêm hàng loạt chiếc "thẻ đen" quyền lực.

Từ 3 năm trước, Trịnh Tú Trung đã tiết lộ về khối tài sản khủng mà mình đang sở hữu: " Hiện tại, tôi đang có 19 căn nhà và biệt thự, trị giá từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng ".

Sở hữu tài sản khủng nhưng Trịnh Tú Trung lại chọn cuộc sống không hôn nhân. Anh nhờ người mang thai hộ và đón con gái đầu lòng hồi cuối năm ngoái, mang tên Trịnh Tinh Tú. Anh chàng rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.