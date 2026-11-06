Nam diễn viên SN 1976 qua Mỹ nhờ đồng nghiệp một việc quan trọng

"Hôm nay tôi đến đây chủ yếu để nhờ Thúy Nga một việc quan trọng" – Long Đẹp Trai nói.

Mới đây, diễn viên Long Đẹp Trai đã có cuộc gặp gỡ bạn đồng nghiệp cũ là danh hài Thúy Nga khi sang Mỹ chơi.

Vừa vào nhà Thúy Nga, Long Đẹp Trai đã giới thiệu: "Lâu lắm mới gặp lại Thúy Nga. Hồi xưa chúng tôi học chung trường Sân khấu Điện ảnh, tôi là Long khùng, Thúy Nga cũng bị gọi là Nga khùng. Bây giờ tôi hết khùng rồi, chuyển thành Long Đẹp Trai. Khùng riết cũng không được.

Long Đẹp Trai và Thúy Nga

Tôi vừa qua thì Tiết Cương đã về nước. Tôi khùng, Tiết Cương cũng khùng, những người khùng mới hợp cạ với nhau, vì thế nên tôi với Tiết Cương qua Mỹ tìm gặp Thúy Nga luôn còn mấy người tỉnh táo là không ai tìm Thúy Nga hết.

Cao Minh Đạt đẹp trai như thế mà qua Mỹ đâu có qua thăm Thúy Nga, chỉ có những người như tôi và Tiết Cương, Văn Ruy là khùng mới qua nói chuyện với Thúy Nga.

Nói thật, hôm qua tôi bay qua đây bị trái múi giờ nên mệt lả. Tôi bay từ Philadelphia qua Dallas rồi mới về tới đây là 3 múi giờ khác nhau. Tối hôm qua, tôi bị rối loạn tiền đình không thể đi được dù đáng lẽ hẹn gặp Thúy Nga từ tối qua.

Tôi phải xin phép Thúy Nga cho tôi ở nhà ngủ vì mệt quá. Sáng nay tôi dậy lúc 4 giờ đã thấy Thúy Nga nhắn tin mời qua nhà chơi, nấu nướng hoành tráng đãi tôi. Vì thế nên tôi ráng lết cái thân tôi qua đây dù vẫn đang rối loạn tiền đình".

Thúy Nga đưa Long Đẹp Trai đến thăm mộ Chí Tài

Tiếp đó, Long Đẹp Trai nhờ Thúy Nga: "Hôm nay tôi đến đây chủ yếu để nhờ Thúy Nga một việc quan trọng, là dẫn tôi đi thăm mộ anh Chí Tài. Tôi ở Việt Nam qua không biết đường tới mộ anh Chí Tài. Anh Chí Tài là một người anh vô cùng quan thân thiết với tôi. Tôi rất muốn đi thăm mộ anh".

Nói rồi, Thúy Nga lập tức dẫn Long Đẹp Trai đi thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài.

Long Đẹp Trai là một nam nghệ sĩ hài, diễn viên kịch nói và điện ảnh, đồng thời là cựu giám đốc điều hành của sân khấu kịch Nụ Cười Mới lừng lẫy một thời. Với hơn hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, anh được khán giả nhớ đến qua những vai diễn đa dạng từ phản diện đến hài hước, cùng phong thái biểu diễn tự nhiên và nghệ danh vô cùng đặc biệt.

Không chỉ là một diễn viên thực lực, Long Đẹp Trai còn được biết đến là người đã nỗ lực duy trì "cái nôi" của nhiều danh hài nổi tiếng Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của kịch nói miền Nam.