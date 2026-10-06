HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam diễn viên quê Long An, U60 sang Mỹ: "Vợ con tôi chưa đi cùng được"

Tùng Ninh
|

"Đây là lần thứ hai tôi tới Mỹ nhưng cũng phải 8 năm rồi mới trở lại Mỹ nên bị quê quá" – Tiết Cương nói.

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ những khoảnh khắc anh để lại vợ con ở Long An (hiện là Tây Ninh) để trở lại Mỹ sau 8 năm.

Tiết Cương trở lại Mỹ sau 8 năm: Vợ con tôi chưa đi cùng được - Ảnh 1.

Anh nói: "Hiện tại tôi đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay tôi có chuyến đi Mỹ. Trước đây tôi từng làm visa đi Mỹ rồi nhưng lại không đi. Lúc đó bên Mỹ cho thời hạn visa tận 48 tháng mới phải xin lại nhưng bây giờ chỉ còn 12 tháng nên tôi vừa phải đi phỏng vấn lại ở đại sứ quán.

Rất may mắn là tôi có ông anh hỗ trợ nên phỏng vấn đi Mỹ thuận lợi, suôn sẻ. Chuyến đi Mỹ lần này tôi vừa tham quan, vừa thăm em gái đang sống ở đó.

Lần này thì vợ con tôi chưa đi cùng được. Để lần sau tôi sẽ làm visa để vợ con tôi cùng đồng hành với tôi".

Tới Mỹ, Tiết Cương đặt chân tới New York và được một người bạn Việt kiều lái xe đón tận sân bay, chở về nhà lúc nửa đêm. Người bạn này cũng cho Tiết Cương ở nhờ.

Tiết Cương trở lại Mỹ sau 8 năm: Vợ con tôi chưa đi cùng được - Ảnh 2.

Anh nói: "Đây là lần thứ hai tôi tới Mỹ nhưng cũng phải 8 năm rồi mới trở lại Mỹ nên bị quê quá, nhiều cái không cập nhật kịp. Không ngờ bây giờ mọi người ở Mỹ đi xe điện tự lái. Bạn tôi cũng đón tôi bằng xe điện tự lái, người ngồi trên xe không cần lái luôn. Xe này trị giá khoảng 60 ngàn đô, trả góp trong 5 năm".

Về tới nhà, Tiết Cương được người bạn Việt kiều đãi tôm hùm, hàu và phở bò ăn no nê. Anh vừa ăn vừa trầm trồ: "Tôi được bạn đãi tô phở Mỹ chất lượng quá. Cái gì bên Mỹ cũng bự, đến cọng giá đỗ cũng bự, ăn quá trời đã.

Ăn uống bên này cũng đậm đà lắm, khá chất lượng. Bạn tôi có nhà hàng phở nên nấu ngon lắm. Ở giữa nước Mỹ mà nửa đêm có tô phở bò như thế này là vô cùng sướng.

Con tôm hùm với con hàu cũng to, làm khó tôi quá, không thể ăn một miếng mà hết được, ăn ngập miệng. Lần đầu tiên tôi được ăn con hàu bự thế này".

Được biết, Tiết Cương hiện đã rời showbiz và TP.HCM để về quê sống cùng vợ con. Công việc chính của anh hiện tại là làm Youtuber chuyên review ăn uống, du lịch và nhà đất.

Nữ NSƯT 50 tuổi hẹn hò qua app, tới nơi phát hiện một sự thật phải bỏ về
Tags

Tiết Cương

Long An

tây ninh

youtuber

Mỹ

vợ tiết cương

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

New York

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại