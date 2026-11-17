"Tôi chấp nhận đi bán cà phê dạo, làm bảo vệ" – diễn viên Sơn Hải chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ hài Sơn Hải.

Tại đây, nam nghệ sĩ tâm sự về con người mình. Anh nói: "Là một diễn viên hài, tôi phải khuấy động, hài hước, nói nhiều. Nhưng thực chất tôi lại là người sống hướng nội, thích sự tĩnh lặng.

Tôi nói thật, sau mỗi đêm diễn, tôi hiếm khi tụ tập bạn bè mà chọn cách về nhà, một mình uống cà phê, nghe nhạc và chiêm nghiệm cuộc sống. Tôi không tụ vạ showbiz.

Với những vai diễn nặng tâm lý, thời gian đầu tôi thường bị ảnh hưởng và bị cảm giác lâng lâng sau khi rời set quay nhưng nhờ sống chậm và tĩnh lặng, tôi dần học được cách thoát vai dễ dàng hơn. Dù vậy, tôi cũng tự thấy sự khép kín này là một khuyết điểm khiến tôi ít có cơ hội giao lưu, học hỏi từ đồng nghiệp.

Tôi cực kỳ sợ môn Toán, thích nấu ăn nhưng tôi mà nấu thì không ai ăn. Tôi đam mê ăn đồ ngọt, đặc biệt là chè, thích thức khuya làm việc, xem phim hành động".

Về sự nghiệp, nam diễn viên chia sẻ: "Sự nghiệp của tôi không trải hoa hồng. Nhiều lần tôi bị đạo diễn hủy vai phút chót do vấn đề kinh phí hoặc thay đổi lựa chọn. Khi còn trẻ, tôi hay bị tổn thương khi bị hủy vai như vậy. Nhưng bây giờ tôi xem đó là chuyện bình thường của nghề và chọn cách tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Khó khăn là thế, trắc trở là thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Thậm chí, bà xã từng khuyên tôi bỏ nghề đi tìm một công việc ổn định. Vợ tôi bảo bỏ nghề đi nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Tôi chấp nhận đi bán cà phê dạo, làm bảo vệ. Tôi làm những công việc tự do thời gian để hễ có ai gọi đi diễn là tôi có thể xách balo đi diễn ngay lập tức.

Cái đầu tiên của nghề này là phải có cái duyên. Sau đó là sự học tập, nghiên cứu. Đừng bao giờ bằng lòng với cái vai diễn qua rồi của mình. Vai diễn nào mình cũng phải có sự trăn trở nhất định để hy vọng những vai sau sẽ tốt hơn.

Trong tương lai, tôi khao khát được thử sức với một nhân vật có hai giai đoạn cá tính trái ngược như xuất phát điểm lương thiện nhưng bị dòng đời xô đẩy trở nên bặm trợn, gai góc".